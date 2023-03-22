Палестинские дети теперь ездят в школу на повозке с ослом. В чём плюсы такого транспорта?
Старый и верный способ добраться из пункта А в пункт Б в наше время широко используют на улицах Газы. Вот так добираются в школу местные ребятишки. Не каждый может позволить себе езду на автобусе – это дорого. Вот родители и выбирают своим детям доступный способ на пути к знаниям.
Лой Абу Сахлул, водитель повозки:
Управлять повозкой с ослами – единственная доступная мне работа, потому что я страдаю неврологическим дефектом. Несмотря на скудный заработок, рассматривают свою работу как социальную услугу.
33-летний палестинец три раза каждое утро свистит, чтобы вызвать своих пассажиров, большинство из которых – дети дошкольного возраста из домов в лагере беженцев Хан-Юнис. Иногда он перевозит до 15 пассажиров.
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