Палестинские дети теперь ездят в школу на повозке с ослом. В чём плюсы такого транспорта?

Старый и верный способ добраться из пункта А в пункт Б в наше время широко используют на улицах Газы. Вот так добираются в школу местные ребятишки. Не каждый может позволить себе езду на автобусе – это дорого. Вот родители и выбирают своим детям доступный способ на пути к знаниям.