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Палестинские дети теперь ездят в школу на повозке с ослом. В чём плюсы такого транспорта?

22 марта 2023 15:45
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Старый и верный способ добраться из пункта А в пункт Б в наше время широко используют на улицах Газы. Вот так добираются в школу местные ребятишки. Не каждый может позволить себе езду на автобусе – это дорого. Вот родители и выбирают своим детям доступный способ на пути к знаниям.

Палестинские дети теперь ездят в школу на повозке с ослом. В чём плюсы такого транспорта?-1

Лой Абу Сахлул, водитель повозки:
Управлять повозкой с ослами единственная доступная мне работа, потому что я страдаю неврологическим дефектом. Несмотря на скудный заработок, рассматривают свою работу как социальную услугу.

Палестинские дети теперь ездят в школу на повозке с ослом. В чём плюсы такого транспорта?-4

33-летний палестинец три раза каждое утро свистит, чтобы вызвать своих пассажиров, большинство из которых – дети дошкольного возраста из домов в лагере беженцев Хан-Юнис. Иногда он перевозит до 15 пассажиров.

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