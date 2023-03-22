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Самца вымирающего вида оленей заметили в чилийском заповеднике. Посмотрите на редкого зверя

22 марта 2023 15:44
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Это один из двух оленей среднего размера, обитающий на высоких склонах гор и в холодных долинах Анд. До недавнего времени считалось, что уэмуль полностью исчез из дикой природы, но вот кадры, которые доказали обратное. Это животное удалось заприметить испанским туристам в чилийском национальном заповеднике Магалланес.

Самца вымирающего вида оленей заметили в чилийском заповеднике. Посмотрите на редкого зверя-1

Мариано Де Ла Маса, начальник национального заповедника:
В нашем заповеднике никогда не было доказательств того, что здесь есть. Никто никогда не видел этот вид. Примерно два года назад было сообщено о двух следах, которые указывали на то, что олень мог быть там. И вот, две недели назад пара туристов из Испании увидела этого молодого самца.

Самца вымирающего вида оленей заметили в чилийском заповеднике. Посмотрите на редкого зверя-4

Уэмуль – это вымирающий вид в мире. Между Чили и Аргентиной живет менее 2 500 особей.

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