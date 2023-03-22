«Они в этом своём безумии решительны». Стоит ли поставить Польшу на место? Обсудили Азарёнок и Лущ

Сергей Лущ, общественный деятель: Безусловно. Она уже перешла все пределы здравомыслия и разума. Последние заявления, которые попытались сразу же дезавуировать. Сказать, что нет, это все взято из контекста, вы неправильно интерпретируете, – нет.

Сергей Лущ:

И какое количество польских наемников находится в зоне боевых столкновений. Тысячами они исчисляются. Люди, которые получают боевой опыт, сознательно они это делают, пускай и за деньги. И все они вернутся обратно по ротации, этот боевой опыт они передадут собственным вооруженным силам. Для чего такая милитаризованность? Когда ты хочешь примирения, диалога, ты таких агрессивных заявлений и шагов не делаешь. А та кампания, которая идет в средствах массовой информации польских, свидетельствует, что подкручивается, держится на медленном огне, разжигается ненависть. Это ощутят скоро на себе беглые, потому что не будут разбирать, с каким флагом он когда выходил. Сейчас лавочка будет сворачиваться, так что готовьтесь к новой волне репрессий. Их же будут использовать как пугало для накручивания в среде польской, там и так они достаточно высоки, националистических настроений, формируя из Беларуси, этот процесс уже идет, образ врага. Для чего? Для горячей фазы конфликта. Я надеюсь, что хватит здравомыслия. Нам хватит сил, мужества, Союзное государство будет достаточно подготовлено, чтобы нам даже не пришлось давать какой-то адекватный ответ на такие выпады. Но видно, насколько при поддержке американской, своей безнаказанности беснуется польский политический класс, насколько они в этом своем безумии решительны.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Мы имеем дело с проявлением геноцида». Почему ситуация с Хатынью может повториться?

«Хатынская трагедия – это всем нам урок и назидание». Почему историческая память важна для каждого белоруса?

«Самое паскудное, что никак не отреагировали на эту тему наши змагары». Почему уроки Хатыни для них ничего не значат?