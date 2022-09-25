Прямой эфир

«Новая эпоха бундесвера». Зачем Германия накачивает оружием Европу?

25 сентября 2022 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тем временем в Европе продолжает расти недовольство политиков правящих кругов. В центральной части Румынии местные жители блокировали перевозку натовской техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
Проезд перекрыли для военных грузовиков, которые следовали на натовскую базу. Техника была заблокирована на мосту, по которому перевозили строительные грузы для военной базы НАТО. Ее возводят в этом районе. Но местные жители против такого соседства. Тем временем в Румынии еще на прошлой неделе начались военные учения НАТО, в которых участвуют в том числе Франция, Нидерланды и США.

«Новая эпоха бундесвера». Зачем Германия накачивает оружием Европу?-1

Валерия Попкова, СТВ:
Что касается демонстраций, о которых говорили, то есть в Европе такие настроения. Причем уже не первую неделю жители ЕС высказывают недовольство политикой властей, но вместо решения реальных проблем народа в Евросоюзе – учения, учения и еще раз учения и увеличение армий под руководством США. Натовский флаг все активнее развевается на востоке. Бесконечные маневры проходят в Польше и Прибалтике.

«Новая эпоха бундесвера». Зачем Германия накачивает оружием Европу?-4

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
НАТО также увеличило свое военное присутствие, особенно в восточной части Альянса, чтобы устранить любые возможности для просчетов и непонимания в Москве. Мы ежедневно и очень внимательно следим за тем, что делает Россия.

Вот и ближайший к нам пример. В Польше начались учения с участием США и Великобритании. Танковые маневры проходят на востоке страны. Причем боевые стрельбы будут на полигоне, который находится в 100 километрах от Украины и 170 километрах от Беларуси. Задача учений – укрепить оперативную совместимость и союзническое сотрудничество. Но главной их целью стало очень сильное желание подразделений польских войск получить сертификат НАТО о боеготовности. У Варшавы есть и еще один стимул. Она рассчитывает в будущем получить более 100 американских танков. И эти маневры должны показать, что польские военные обучены и могут ими управлять.

«Новая эпоха бундесвера». Зачем Германия накачивает оружием Европу?-7

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
Польша является частью крупнейшего и самого важного военного союза в мировой истории – Организации Североатлантического договора. Мы считаем это существенной гарантией нашей безопасности. Собственная защита Польши очень важна. Поэтому в 2023 году мы хотим увеличить наши вооруженные силы как минимум на 20 тысяч новых солдат. И я говорю не о территориальной обороне, а о регулярной армии.

«Новая эпоха бундесвера». Зачем Германия накачивает оружием Европу?-10

А в латвийских учениях задействованы более 4 тысяч военнослужащих из 8 стран. В том числе из США, Дании, Франции, Великобритании и Германии. А также боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии. Цель маневров – улучшение взаимодействия между вооруженными силами стран НАТО при совместных операциях. А также планирование и проведение наступательных и оборонительных операций. И пока одних готовят к настоящей войне, другие намерены ее спонсировать.

«Новая эпоха бундесвера». Зачем Германия накачивает оружием Европу?-13

Олаф Шольц, канцлер Германии:
Самолеты, корабли, оружие. Страна нашего размера, которая несет особую ответственность в Европе, должна быть в состоянии это обеспечить. Мы обязаны сделать это для союзников НАТО. Речь идет о лучшем оборудовании и возможностях. Мы говорим о новой эпохе бундесвера.

Планы, мягко говоря, наполеоновские. Видимо, прошлые высказывания Шольца о создании самой мощной и передовой армии в Европе были не просто фантазией, а настоящей целью. Но вряд ли здесь идет речь о страхе перед Россией. Вероятнее всего, через силу Германия стремиться занять неоспоримую лидирующую роль в Евросоюзе. Поскольку экономически и дипломатически ФРГ уже считается ключевым государством ЕС. Правда, на этом пути можно поскользнуться на своих же амбициях. Здесь очень точно высказался президент Турции.

«Новая эпоха бундесвера». Зачем Германия накачивает оружием Европу?-16

Реджеп Эрдоган, президент Турции:
Европа фактически пожинает то, что посеяла. Я думаю, что этой зимой Европа столкнется с серьезными проблемами.

Валерия Попкова:
Бессмысленный рикошет ЕС уже отзеркалил свой же снаряд. И рванет он совсем скоро.

Ольга Коршун:
Главное, чтобы нас не задело. Но, как показывает этот, да и прошлый, нам уже нечего бояться.

# Международная политика # Ольга Коршун # Валерия Попкова # Олаф Шольц # Йенс Столтенберг # Матеуш Моравецкий # Реджеп Эрдоган # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женщина в Польше купила уголь, но после дождя выяснилось, что это покрашенный камень
25 сентября 2022 16:01

Женщина в Польше купила уголь, но после дождя выяснилось, что это покрашенный камень

В Камбодже 25 сентября 60 наездников устроили гонки на бизонах и лошадях
25 сентября 2022 13:58

В Камбодже 25 сентября 60 наездников устроили гонки на бизонах и лошадях

Макей на встрече с Гутерришем поддержал усилия ООН по преодолению голода в мире
25 сентября 2022 10:36

Макей на встрече с Гутерришем поддержал усилия ООН по преодолению голода в мире