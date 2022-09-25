«Новая эпоха бундесвера». Зачем Германия накачивает оружием Европу?

Тем временем в Европе продолжает расти недовольство политиков правящих кругов. В центральной части Румынии местные жители блокировали перевозку натовской техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Проезд перекрыли для военных грузовиков, которые следовали на натовскую базу. Техника была заблокирована на мосту, по которому перевозили строительные грузы для военной базы НАТО. Ее возводят в этом районе. Но местные жители против такого соседства. Тем временем в Румынии еще на прошлой неделе начались военные учения НАТО, в которых участвуют в том числе Франция, Нидерланды и США.

Валерия Попкова, СТВ:

Что касается демонстраций, о которых говорили, то есть в Европе такие настроения. Причем уже не первую неделю жители ЕС высказывают недовольство политикой властей, но вместо решения реальных проблем народа в Евросоюзе – учения, учения и еще раз учения и увеличение армий под руководством США. Натовский флаг все активнее развевается на востоке. Бесконечные маневры проходят в Польше и Прибалтике.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

НАТО также увеличило свое военное присутствие, особенно в восточной части Альянса, чтобы устранить любые возможности для просчетов и непонимания в Москве. Мы ежедневно и очень внимательно следим за тем, что делает Россия.



Вот и ближайший к нам пример. В Польше начались учения с участием США и Великобритании. Танковые маневры проходят на востоке страны. Причем боевые стрельбы будут на полигоне, который находится в 100 километрах от Украины и 170 километрах от Беларуси. Задача учений – укрепить оперативную совместимость и союзническое сотрудничество. Но главной их целью стало очень сильное желание подразделений польских войск получить сертификат НАТО о боеготовности. У Варшавы есть и еще один стимул. Она рассчитывает в будущем получить более 100 американских танков. И эти маневры должны показать, что польские военные обучены и могут ими управлять.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Польша является частью крупнейшего и самого важного военного союза в мировой истории – Организации Североатлантического договора. Мы считаем это существенной гарантией нашей безопасности. Собственная защита Польши очень важна. Поэтому в 2023 году мы хотим увеличить наши вооруженные силы как минимум на 20 тысяч новых солдат. И я говорю не о территориальной обороне, а о регулярной армии.

А в латвийских учениях задействованы более 4 тысяч военнослужащих из 8 стран. В том числе из США, Дании, Франции, Великобритании и Германии. А также боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии. Цель маневров – улучшение взаимодействия между вооруженными силами стран НАТО при совместных операциях. А также планирование и проведение наступательных и оборонительных операций. И пока одних готовят к настоящей войне, другие намерены ее спонсировать.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

Самолеты, корабли, оружие. Страна нашего размера, которая несет особую ответственность в Европе, должна быть в состоянии это обеспечить. Мы обязаны сделать это для союзников НАТО. Речь идет о лучшем оборудовании и возможностях. Мы говорим о новой эпохе бундесвера. Планы, мягко говоря, наполеоновские. Видимо, прошлые высказывания Шольца о создании самой мощной и передовой армии в Европе были не просто фантазией, а настоящей целью. Но вряд ли здесь идет речь о страхе перед Россией. Вероятнее всего, через силу Германия стремиться занять неоспоримую лидирующую роль в Евросоюзе. Поскольку экономически и дипломатически ФРГ уже считается ключевым государством ЕС. Правда, на этом пути можно поскользнуться на своих же амбициях. Здесь очень точно высказался президент Турции.