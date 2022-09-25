Макей на встрече с Гутерришем поддержал усилия ООН по преодолению голода в мире

Необходимо принятие срочных мер для обеспечения глобального мира и стабильности. С этим сошлись во мнении глава МИД Беларуси и генеральный секретарь ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей на встрече с Антониу Гутерришем в Нью-Йорке выразил поддержку усилиям Организации Объединенных Наций по преодолению кризиса глобальной продовольственной безопасности, обратив внимание на возможную роль и потенциал нашей страны в этом вопросе. Генсеку ООН было передано ответное послание Президента Александра Лукашенко в поддержку инициативы Антониу Гутерриша по оказанию гуманитарной помощи в рамках глобальной борьбы с голодом.