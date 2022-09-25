Прямой эфир

Макей на встрече с Гутерришем поддержал усилия ООН по преодолению голода в мире

25 сентября 2022 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Необходимо принятие срочных мер для обеспечения глобального мира и стабильности. С этим сошлись во мнении глава МИД Беларуси и генеральный секретарь ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Макей на встрече с Гутерришем поддержал усилия ООН по преодолению голода в мире-1

Владимир Макей на встрече с Антониу Гутерришем в Нью-Йорке выразил поддержку усилиям Организации Объединенных Наций по преодолению кризиса глобальной продовольственной безопасности, обратив внимание на возможную роль и потенциал нашей страны в этом вопросе. Генсеку ООН было передано ответное послание Президента Александра Лукашенко в поддержку инициативы Антониу Гутерриша по оказанию гуманитарной помощи в рамках глобальной борьбы с голодом.  

Макей на трибуне ООН: «Санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов» (здесь подробнее).  

# ООН # Владимир Макей # Антониу Гутерриш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Израиле местные жители празднуют Рош ха-Шана
25 сентября 2022 09:31

В Израиле местные жители празднуют Рош ха-Шана

Эстонцы скупают электрогенераторы и сухпайки из-за страха отключения электричества
25 сентября 2022 09:22

Эстонцы скупают электрогенераторы и сухпайки из-за страха отключения электричества

В Италии на выборах лидирует ультраправая партия «Братья Италии»
25 сентября 2022 09:19

В Италии на выборах лидирует ультраправая партия «Братья Италии»