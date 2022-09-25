В Камбодже 25 сентября 60 наездников устроили гонки на бизонах и лошадях

Новости Камбоджи. Экзотические гонки прошли 25 сентября в Камбодже. Скачки на бизонах и лошадях – посвящение умершим предкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История этого фестиваля имеет многовековые традиции. В 2022 году на дистанцию вышли около 60 наездников. Их приветствовали толпы ликующих зрителей, перед глазами которых разворачивалось настоящее шоу.