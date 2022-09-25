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В Камбодже 25 сентября 60 наездников устроили гонки на бизонах и лошадях

25 сентября 2022 13:58
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Новости Камбоджи. Экзотические гонки прошли 25 сентября в Камбодже. Скачки на бизонах и лошадях – посвящение умершим предкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Камбодже 25 сентября 60 наездников устроили гонки на бизонах и лошадях-1

История этого фестиваля имеет многовековые традиции. В 2022 году на дистанцию вышли около 60 наездников. Их приветствовали толпы ликующих зрителей, перед глазами которых разворачивалось настоящее шоу.  

В Камбодже 25 сентября 60 наездников устроили гонки на бизонах и лошадях-4

Фестиваль выпадает на 15 число 10 месяца по кхмерскому календарю – это именно сегодня. Еще одна традиция праздника – щедрые подношения монахам.  

# Человек и животные # Фотофакт

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