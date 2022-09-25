Женщина в Польше купила уголь, но после дождя выяснилось, что это покрашенный камень

На неделе пришло тепло в наши дома. Точнее, первыми почувствовали повышение температуры в детских садах и школах, больницах, музеях, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Речь о Минске и Минской области. Но тепловая эстафета продолжится. А вот в Европе с наступлением холодов повысятся только цифры в жировках. На домашнем термометре не выше 19 °C. Иначе штраф или даже тюрьма, как в Швейцарии.
Цены на коммуналку в Европе были высокими и раньше, а сейчас и вовсе пробили потолок. Так, например, в Латвии средняя жировка около 500 евро. Примерно столько зарабатывает в месяц охранник, водитель, продавец. Получается, что в семье из двух взрослых один должен работать только на коммуналку, а второй на еду.
Более практичные поляки переходят на твердое топливо и котлы, используя дрова и уголь. И если с дровами все просто – начались незаконные вырубки, то высоким спросом на уголь пользуются мошенники. Например, фальшивое топливо продали жительнице Заверце. Вместо угля ей привезли камни, покрашенные в черный цвет. Обман вскрылся, когда прошел дождь.
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