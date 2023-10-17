Египетские власти угрожают выслать беженцев из сектора Газа в страны ЕС

Египетские официальные лица выражают свое недовольство нажимом Запада в отношении размещения в стране беженцев из сектора Газа, угрожая направить их в страны Европейского Союза. Об этом сообщает Financial Times, пишет РИА Новости.



Они боятся, что Запад станет настаивать на том, чтобы беженцев размещали на Синайском полуострове. В Египте готовы помочь, но против принятия больших масс беженцев.

Министр иностранных дел Египта сказал, что насильственное переселение не решит палестинский кризис. После проведения переговоров с США власти страны частично открыли КПП «Рафах» на границе с Газой для граждан третьих стран.

В результате этого конфликта многие люди остались без крыши над головой или стали вынужденными переселенцами. Обострение конфликта началось 7 октября после ракетной атаки ХАМАС на Израиль из сектора Газа.