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Египетские власти угрожают выслать беженцев из сектора Газа в страны ЕС

17 октября 2023 17:26
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Египетские официальные лица выражают свое недовольство нажимом Запада в отношении размещения в стране беженцев из сектора Газа, угрожая направить их в страны Европейского Союза. Об этом сообщает Financial Times, пишет РИА Новости.
 
Они боятся, что Запад станет настаивать на том, чтобы беженцев размещали на Синайском полуострове. В Египте готовы помочь, но против принятия больших масс беженцев.

Министр иностранных дел Египта сказал, что насильственное переселение не решит палестинский кризис. После проведения переговоров с США власти страны частично открыли КПП «Рафах» на границе с Газой для граждан третьих стран.

В результате этого конфликта многие люди остались без крыши над головой или стали вынужденными переселенцами. Обострение конфликта началось 7 октября после ракетной атаки ХАМАС на Израиль из сектора Газа.

# Международная политика

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