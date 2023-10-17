Согласно статье в The Wall Street Journal, несколько ракет ATACMS были тайно поставлены Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Такое решение было предпринято администрацией американского президента Джо Байдена в связи с тем, что украинские Вооруженные силы медленно ведут контрнаступление.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил, что данные ракеты уже находятся на территории Украины и были использованы при нанесении удара по Бердянску. Официальных подтверждений поставок ракет из США пока не поступало.