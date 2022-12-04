На заседании ОБСЕ зачитали речь Владимира Макея. Что он хотел сказать участникам встречи?

Рано или поздно любые войны заканчиваются за столом переговоров. Но пока, видимо, просто не время для этого. Очередные дипломатические усилия по разрешению кризиса безопасности в Европе провалились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе в Польше прошел саммит министров иностранных дел ОБСЕ.

Организация по безопасности и сотрудничеству возникла в 1970-е как результат разрядки между Европой, США и СССР. Это была своего рода переговорная площадка для сокращения вооружений и снижения остроты противостояния. Но за время деятельности, или скорее бездеятельности ОБСЕ, НАТО пять раз расширялось на Восток, а система общеевропейской коллективной безопасности и вовсе сошла на нет.

2022-й, по мнению главы ОБСЕ, и вовсе стал самым тяжелым годом в истории организации. Безусловно, западная камарилья обвиняет во всем Россию, мол, Москва парализовала работу ОБСЕ. Еще раньше не утвердила Эстонию как председателя на 2024 год, не согласилась продлить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. В Кремле считают ее работу необъективной и подозревает в шпионаже в пользу Киева, а главное, заблокировала принятие бюджета организации – 138 миллионов евро. В ОБСЕ свято верят, что именно финансовый голод, порожденный Россией, и не позволил экспертам, цитата, «реагировать на геополитические кризисы и дальнейшее ухудшение обстановки».

В ответ Польша не придумала ничего лучше, как не пустить на саммит министра иностранных дел России. Вот уж действительно достойный шаг Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ничего не скажешь. А вот в США такой поступок оценили, мол, власти Польши имеют право сами решать, кого впускать, а кого не впускать. Конечно, есть вероятность, что официальная Варшава действительно еще может что-то сама решать в этой жизни. Майкл Карпентер, постоянный представитель США при ОБСЕ:

Визовые вопросы являются суверенной прерогативой всех 57 государств ОБСЕ, все они имеют свои законы, и мы все их уважаем. Польша сделала свой выбор, и мы его уважаем.

Но вот такие заявления из Вашингтона расставляют все точки, а вернее запятые в этом абсолютно не сложносочиненном предложении, когда дело доходит до выдачи виз российской делегации. И этот ход сделает ОБСЕ еще менее дееспособной организацией.