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Новости по тегу #Андрей Дапкюнас

81-я годовщина Победы: постпред Беларуси в ОБСЕ представил совместное заявление 10 стран
07 мая 2026 14:01

81-я годовщина Победы: постпред Беларуси в ОБСЕ представил совместное заявление 10 стран

Постпред Беларуси при международных организациях выступил за восстановление в Евразии неделимой безопасности
26 мая 2025 13:37

Постпред Беларуси при международных организациях выступил за восстановление в Евразии неделимой безопасности

Андрей Дапкюнас выступил с совместным заявлением на Совете по промышленному развитию ООН
26 ноября 2024 14:10

Андрей Дапкюнас выступил с совместным заявлением на Совете по промышленному развитию ООН

Беларусь воздержится от приглашения наблюдателей ОБСЕ
08 января 2024 14:08

Беларусь воздержится от приглашения наблюдателей ОБСЕ

На заседании ОБСЕ зачитали речь Владимира Макея. Что он хотел сказать участникам встречи?
04 декабря 2022 18:15

На заседании ОБСЕ зачитали речь Владимира Макея. Что он хотел сказать участникам встречи?

Дапкюнас: мы категорически отвергаем инсинуации относительно вовлечения Беларуси в происходящие в Украине события
24 февраля 2022 19:37

Дапкюнас: мы категорически отвергаем инсинуации относительно вовлечения Беларуси в происходящие в Украине события

Посол Беларуси в Австрии вручил верительные грамоты Федеральному президенту страны
30 сентября 2020 20:15

Посол Беларуси в Австрии вручил верительные грамоты Федеральному президенту страны

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента
20 июля 2020 20:15

От руководителей предприятий до назначений в дипкорпусе. Подробности кадрового понедельника у Президента

Андрей Дапкюнас: в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса
04 марта 2020 15:56

Андрей Дапкюнас: в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса

В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста
27 января 2020 14:45

В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста

Президент Беларуси поздравил лидера ОАЭ с Днём создания федерации
02 декабря 2019 19:16

Президент Беларуси поздравил лидера ОАЭ с Днём создания федерации

Андрей Дапкюнас: «Запустить из Минска волну цифровой безопасности»
04 сентября 2019 20:36

Андрей Дапкюнас: «Запустить из Минска волну цифровой безопасности»