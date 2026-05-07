В преддверии 81-й годовщины Победы над нацизмом постпред Беларуси в ОБСЕ Андрей Дапкюнас напомнил, что подвиг тех, кто сокрушил идеологию вражды, бессмертен.
Этот разговор еще раз подчеркнул общность исторического восприятия событий 1945 года и стремления к сохранению политического и гуманистического наследия Великой Победы.
Торговые ограничения создают трудности для обеспечения продовольственной безопасности в мире.
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