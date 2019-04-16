Человеческое сердце на 3D-принтере впервые напечатали в Израиле

Новости Израиля. Израильские ученые напечатали живое человеческое сердце на 3D-принтере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прорыв в медицине совершили сотрудники университета Тель-Авива. Они использовали жировые и стволовые клетки, а также специальные чернила для печати. Принтер создал новый орган по изображениям МРТ человеческого сердца.