Человеческое сердце на 3D-принтере впервые напечатали в Израиле

Новости Израиля. Израильские ученые напечатали живое человеческое сердце на 3D-принтере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Израильские ученые напечатали живое человеческое сердце на 3D-принтере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прорыв в медицине совершили сотрудники университета Тель-Авива. Они использовали жировые и стволовые клетки, а также специальные чернила для печати. Принтер создал новый орган по изображениям МРТ человеческого сердца.
Технологию в течение года протестируют на животных, а в случае ее внедрения в широкую практику трансплантологию ждет новый уровень.