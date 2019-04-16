Прямой эфир

Человеческое сердце на 3D-принтере впервые напечатали в Израиле

16 апреля 2019 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. Израильские ученые напечатали живое человеческое сердце на 3D-принтере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Человеческое сердце на 3D-принтере впервые напечатали в Израиле-1

Прорыв в медицине совершили сотрудники университета Тель-Авива. Они использовали жировые и стволовые клетки, а также специальные чернила для печати. Принтер создал новый орган по изображениям МРТ человеческого сердца.

Человеческое сердце на 3D-принтере впервые напечатали в Израиле-4

Технологию в течение года протестируют на животных, а в случае ее внедрения в широкую практику трансплантологию ждет новый уровень.

Человеческое сердце на 3D-принтере впервые напечатали в Израиле-7

Человеческое сердце на 3D-принтере впервые напечатали в Израиле-9

# Открытие # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вот так собор Парижской Богоматери выглядит сейчас. Последствия пожара в 7 фото
16 апреля 2019 06:44

Вот так собор Парижской Богоматери выглядит сейчас. Последствия пожара в 7 фото

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери
15 апреля 2019 19:32

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери

Протест против мигрантов в Копенгагене закончился дракой и беспорядками
15 апреля 2019 14:10

Протест против мигрантов в Копенгагене закончился дракой и беспорядками