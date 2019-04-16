Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы

Новости Франции. В Париже горел один из символов Франции – собор Парижский Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным СМИ огонь удалось взять под контроль. Все это время парижане и гости столицы Франции не оставались в стороне от трагедии и, пока работали пожарные, они молились и помогали, чем могли.

Что известно на данную минуту и как пытались спасти настоящую мировую святыню, узнавала корреспондент Александра Шкарупина. Вот так собор Парижской Богоматери выглядит сейчас. Последствия пожара в 7 фото

Этой ночью Париж пережил одну из крупнейших трагедий в современной истории и настоящую культурную катастрофу. Вечером 15 апреля на глазах местных жителей и туристов загорелся Нотр-Дам-де-Пари.

Пламя занялось у крыши здания и буквально за несколько часов охватило весь собор.

На борьбу со стихией были брошены полсотни специалистов, однако из-за особенностей конструкции они не смогли применить наиболее эффективные средства. Уникальный шпиль Нотр-Дам и часы обрушились.

Президент Эммануэль Макрон отложил телевизионное обращение по итогам протестов «желтых жилетов» и прибыл к месту происшествия. Глава государства не мог сдержать слез.

На другом берегу Сены собрались сотни туристов и парижан. Люди пели Ave Maria в честь собора Парижской Богоматери и молились, чтобы храм устоял.

Пожарные, рискуя жизнью, выносили из собора все, до чего могли добраться. Реликвии передавали из храма по живой цепочке. Многие ценности удалось спасти.

Патрик Шове, главный священник собора Нотр-Дам:

Внутри мы спасли некоторые реликвии ... Мы спасли терновый венец, тунику святого Людовика. Пожарным также удалось вынести несколько картин, но большие полотна было сложно снять.

Справиться с огнем удалось лишь спустя 8 часов. Уцелел только фасад здания, алтарь и алтарный крест Нотр-Дам. На восстановление могут уйти десятилетия.