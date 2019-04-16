Прямой эфир

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы

16 апреля 2019 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. В Париже горел один из символов Франции – собор Парижский Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы-1

По данным СМИ огонь удалось взять под контроль. Все это время парижане и гости столицы Франции не оставались в стороне от трагедии и, пока работали пожарные, они молились и помогали, чем могли.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы-4

Что известно на данную минуту и как пытались спасти настоящую мировую святыню, узнавала корреспондент Александра Шкарупина.

Вот так собор Парижской Богоматери выглядит сейчас. Последствия пожара в 7 фото

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы-7

Этой ночью Париж пережил одну из крупнейших трагедий в современной истории и настоящую культурную катастрофу. Вечером 15 апреля на глазах местных жителей и туристов загорелся Нотр-Дам-де-Пари.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы-10

Пламя занялось у крыши здания и буквально за несколько часов охватило весь собор.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы-13

На борьбу со стихией были брошены полсотни специалистов, однако из-за особенностей конструкции они не смогли применить наиболее эффективные средства. Уникальный шпиль Нотр-Дам и часы обрушились.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы-16

Президент Эммануэль Макрон отложил телевизионное обращение по итогам протестов «желтых жилетов» и прибыл к месту происшествия. Глава государства не мог сдержать слез.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы-19

На другом берегу Сены собрались сотни туристов и парижан. Люди пели Ave Maria в честь собора Парижской Богоматери и молились, чтобы храм устоял.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы-22

Пожарные, рискуя жизнью, выносили из собора все, до чего могли добраться. Реликвии передавали из храма по живой цепочке. Многие ценности удалось спасти.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы-25

Патрик Шове, главный священник собора Нотр-Дам:
Внутри мы спасли некоторые реликвии ... Мы спасли терновый венец, тунику святого Людовика. Пожарным также удалось вынести несколько картин, но большие полотна было сложно снять.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы-28

Справиться с огнем удалось лишь спустя 8 часов. Уцелел только фасад здания, алтарь и алтарный крест Нотр-Дам. На восстановление могут уйти десятилетия.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы-31

С 16 апреля во Франции начался сбор средств на реконструкцию собора. По предварительным данным, причиной трагедии стали ремонтные работы, которые велись в храме. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о неумышленном причинении ущерба. Правоохранители допрашивают сотрудников, которые работали в Нотр-Дам.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы-34

# Пожар # Патрик Шове # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Человеческое сердце на 3D-принтере впервые напечатали в Израиле
16 апреля 2019 06:49

Человеческое сердце на 3D-принтере впервые напечатали в Израиле

Вот так собор Парижской Богоматери выглядит сейчас. Последствия пожара в 7 фото
16 апреля 2019 06:44

Вот так собор Парижской Богоматери выглядит сейчас. Последствия пожара в 7 фото

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери
15 апреля 2019 19:32

«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери