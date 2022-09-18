«Мы можем стать их адвокатом в ШОС». Сможет ли Беларусь приблизить страны Латинской Америки к организации?

Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила. Что ему сможет противопоставить политический Восток? Главные события мировой политики.

Надежда Сасс, СТВ:

Что принесет Беларуси членство в ШОС и что может привнести Беларусь Шанхайской организации сотрудничества, кроме очевидных элементов европейскости? Очень важно подчеркнуть, что впервые в эту организацию может войти первое европейское государство.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Впервые европейская страна вошла в ШОС… Давайте ссылаться на какие-то документы. Есть хартия, которая подписана в 2001 году, и там четко семь или восемь пунктов, кто имеет право членства ШОС. Один из пунктов – это принадлежность к евразийскому рынку. Поэтому сегодня Беларусь ценят как евразийский рынок. «Википедия» говорит, что Беларусь действительно на евразийском пространстве, поэтому с этим все ясно. Теперь вопрос о том, что Беларусь может привнести. Я процитирую сам себя. Это восточная клановость, восточная ментальность: свой-чужой. Это очень важно. И участие на уровне полноправного члена этой организации много даст, много монетизирует.

Надежда Сасс:

В такой структуре, как ШОС, где присутствуют евразийские гиганты, такой небольшой стране, как Беларусь, достаточно сложно проявить себя. Тем не менее есть одно направление, за которое по плечу взяться именно Минску. Вы же помните, что Александр Григорьевич Лукашенко выстраивал прекрасные дружеские отношения со странами Латинской Америки с социалистической ориентацией. Мы говорим и о Кубе, и о Никарагуа. Как вы считаете, возможно, есть такие силы взять на себя роль государства, которое может приблизить эти страны в Шанхайскую организацию сотрудничества?