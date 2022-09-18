«Многие думают, что это не США». Кого европейцы винят в конфликте на континенте?

Надежда Сасс с новой программой « САСС уполномочен заявить » на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила.

Надежда Сасс, СТВ: Господин Демко, считаете ли вы, что стратегический Европейский союз способен нести одновременно бремя конфронтации как с Россией, так и с Китаем, куда его последовательно втягивают Соединенные Штаты Америки?

Аттила Демко, венгерский эксперт по политике безопасности:

Мнения в Европе разделились по этому поводу. Многие думают, что это не Соединенные Штаты Америки, а Россия является инициатором конфликта, по мнению других – у нас нет возможностей и сил разделить ответственность на две стороны конфликта. А ведь Европа зависит от внешних факторов, в первую очередь – от энергетических ресурсов. Я хочу, чтобы белорусская аудитория понимала, что Европейский союз сейчас представляет собой дискуссионный клуб, где многие страны-участницы имеют разное мнение по поводу сложившегося конфликта, даже ключевые участники (Франция, Германия, Италия) тоже имеют разногласия между собой. В любом случае невозможно отрицать, что Европа оказалась значительно более уязвимой, чем США. Ее позиции в условиях нынешнего кризиса слабее. И эту уязвимость нужно всегда иметь в виду.