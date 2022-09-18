Нагорный Карабах. Хронология конфликта и к чему может привести обострение ситуации на Южном Кавказе

От финансовой стабильности к вопросу безопасности. Ситуация в нашем регионе накаляется и откровенно оставляет желать лучшего. На неделе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Немного предыстории. Конфликт начался из-за статуса Нагорного Карабаха – международно признанной территории Азербайджана, большинство населения которой составляют армяне. Очередной инцидент на линии разграничения между сторонами, в результате которого погибло больше 100 военнослужащих, поставил вопрос и о роли ОДКБ на Южном Кавказе. Этот аспект и рассмотрим немного детальнее.

Перед началом Второй карабахской войны у Армении было 15-20 тысяч солдат и укрепленная линия обороны, которая была прорвана войсками Азербайджана за 44 дня. А сегодня в регионе находится менее 2 тысяч российских миротворцев на неукрепленных позициях, которые к тому же не имеют мандата на ведение боевых действий. Поэтому очевидно, что Россия и ОДКБ сейчас не располагают достаточными силами и средствами, чтобы противостоять инцидентам на границе, в то время как сторонами конфликта открыто применяются артиллерия и РСЗО. Пока что в Нагорный Карабах направлена наблюдательная миссия ОДКБ, а действия Азербайджана названы «неприемлемыми».