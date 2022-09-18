Нагорный Карабах. Хронология конфликта и к чему может привести обострение ситуации на Южном Кавказе

От финансовой стабильности к вопросу безопасности. Ситуация в нашем регионе накаляется и откровенно оставляет желать лучшего. На неделе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
От финансовой стабильности к вопросу безопасности. Ситуация в нашем регионе накаляется и откровенно оставляет желать лучшего. На неделе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Немного предыстории. Конфликт начался из-за статуса Нагорного Карабаха – международно признанной территории Азербайджана, большинство населения которой составляют армяне. Очередной инцидент на линии разграничения между сторонами, в результате которого погибло больше 100 военнослужащих, поставил вопрос и о роли ОДКБ на Южном Кавказе. Этот аспект и рассмотрим немного детальнее.
Перед началом Второй карабахской войны у Армении было 15-20 тысяч солдат и укрепленная линия обороны, которая была прорвана войсками Азербайджана за 44 дня. А сегодня в регионе находится менее 2 тысяч российских миротворцев на неукрепленных позициях, которые к тому же не имеют мандата на ведение боевых действий. Поэтому очевидно, что Россия и ОДКБ сейчас не располагают достаточными силами и средствами, чтобы противостоять инцидентам на границе, в то время как сторонами конфликта открыто применяются артиллерия и РСЗО. Пока что в Нагорный Карабах направлена наблюдательная миссия ОДКБ, а действия Азербайджана названы «неприемлемыми».
И важный момент – это внутренняя политика Армении. Никол Пашинян в 2018 году пришел к власти в результате Бархатной революции в Армении через массовые акции протеста и отставку прошлого правительства. Тогда у власти находилась Республиканская партия Армении. Эта политическая элита – выходцы из Нагорного Карабаха, в том числе бизнес, военные и герои Первой карабахской войны. Поэтому сегодня Пашинян (в первую очередь по внутренним причинам) не имеет особого желания защищать вотчину своих политических оппонентов. Поэтому можно предположить, что ни для Пашиняна, ни для прозападной части армянской диаспоры, на которую он опирается, проблема Карабаха не является первостепенной.
Более того, за счет сдачи территорий сильно ослабли его политические оппоненты, которые имели там интересы. Поэтому вряд ли стоит ожидать от России и ОДКБ, что в ситуации по Карабаху они займут более проармянскую позицию, чем сама Армения. Скорее, пока мы видим попытки России интегрировать спорные территории Азербайджана и Армении в единый экономический район, открыть там транзитный коридор для грузоперевозок и наладить водоснабжение. Это, по мнению РФ, должно снизить общую напряженность в регионе.