Георгий Гриц о саммите ШОС: «Америка как кукловод боится этих личных встреч»

Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила. Что ему сможет противопоставить политический Восток? Главные события мировой политики.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Публичная политика и политика реальная – это две разные, как говорят в Одессе, штуки. Я не думаю, что надо какие-то решения озвучивать и спешить впереди паровоза. Это говорит о том, что конспирологическая версия управления миром существует и, в принципе, наиболее практична и реализуема. Я бы отметил важность переговорной площадки. Три года фактически после пандемии не было очных встреч, в том числе на саммите ШОС. И сегодня (Армения отказалась – не приехала на этот саммит) 14 лидеров государств пришли очно пообщаться. Это вписывается в тот формат, о котором вы говорите – не просто делегировать полномочия дипломатам, министрам иностранных дел, а лично встретиться и поговорить. Естественно, Америка как кукловод боится этих личных встреч. Одно дело – ты слышишь мнение с телеэкрана или медиапространства, а другое – видишь эмоции, смотришь на этого человека, как он реагирует. Это совершенно другая история и политика.

Надежда Сасс, СТВ:

Даже новоизбранный премьер Великобритании Лиз Трасс. Одним из первых заявлений, прозвучавших из ее уст: «Нашим главным врагом является Китай». То бишь встреча Владимир Путина и Си Цзиньпина, которая прошла на полях ШОС, безусловно, заставила многих понервничать. Потому как, что же обсуждалось, мы можем только догадываться. Но скажите, насколько правильным, когда ты заходишь на пост, такой достаточно важный, особенно в такое турбулентное время, в лоб заявлять, кто мой враг, а кто – друг?