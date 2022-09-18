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В Молдове запустили сайт по поиску дров для населения

18 сентября 2022 19:38
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Сайт по поиску дров на неделе запустили в Молдове. Электронная платформа помогает местным жителям обнаружить ближайшее лесничество и понять, где в стране еще осталась древесина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Молдове запустили сайт по поиску дров для населения-1

Власти Молдовы решили привлечь к этому делу интернет-ресурсы отнюдь не из-за активной цифровизации. Из-за роста цен на энергоресурсы страна испытывает энергетический кризис и растет спрос на дрова. При этом в домах с печным отоплением живут 660 тысяч семей.

В Беларуси с энергоресурсами все в порядке. Да и с древесиной вроде проблем нет. Мы даже готовы поделиться с другими, если им уж очень надо. Это подтверждает и наш Президент даже не словом, а делом. Подробности здесь.

# Экономический кризис # Ольга Коршун # Фотофакт

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