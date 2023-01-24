Прямой эфир

В Калифорнии преступник застрелил 7 китайских работников ферм

24 января 2023 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Семь человек погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в американском городе Халф Мун Бэй в американском штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии преступник застрелил 7 китайских работников ферм-1

Все погибшие – китайские работники ферм. По сообщению властей, нападавший застрелил четырех человек, затем отправился на другую ферму и убил там еще троих. Полиции удалось задержать 67-летнего подозреваемого азиатского происхождения. Его личность пока не раскрывается. Ведется расследование обстоятельств произошедшего. Эта трагедия произошла спустя два дня после того, как в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния преступник открыл огонь по людям, собравшимся отметить Новый год по лунному календарю. Тогда погибли 10 человек.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За год продажи в польских магазинах сократились на 5% – это худший результат после пандемии
24 января 2023 07:31

За год продажи в польских магазинах сократились на 5% – это худший результат после пандемии

200 тысяч цветов за несколько часов подарили прохожим в Амстердаме на День тюльпанов
24 января 2023 06:58

200 тысяч цветов за несколько часов подарили прохожим в Амстердаме на День тюльпанов

35 тысяч французских булочных могут закрыться из-за огромной коммуналки
24 января 2023 06:35

35 тысяч французских булочных могут закрыться из-за огромной коммуналки