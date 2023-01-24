В Калифорнии преступник застрелил 7 китайских работников ферм

Новости США. Семь человек погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в американском городе Халф Мун Бэй в американском штате Калифорния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все погибшие – китайские работники ферм. По сообщению властей, нападавший застрелил четырех человек, затем отправился на другую ферму и убил там еще троих. Полиции удалось задержать 67-летнего подозреваемого азиатского происхождения. Его личность пока не раскрывается. Ведется расследование обстоятельств произошедшего. Эта трагедия произошла спустя два дня после того, как в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния преступник открыл огонь по людям, собравшимся отметить Новый год по лунному календарю. Тогда погибли 10 человек.