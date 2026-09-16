Новости по тегу #Новости Венгрии

В это же время правящая партия тайно избрала пять новых судей Конституционного суда.
Радары ПВО засекли нарушителя – в воздух подняли истребители. Спустя несколько минут угонщик совершил вынужденную посадку на поле с подсолнухами.
Венгрия рассчитывает отправить по Дунаю значительные объемы пшеницы, кукурузы, а также овощей и фруктов. Но из-за обмеления реки грузовые суда вынуждены снижать загрузку, а при дальнейшем падении уровня воды часть из них вообще не сможет выйти из портов.
Виноделы Венгрии столкнулись с серьезной угрозой урожаю: с начала лета страну накрыла аномальная жара и продолжительная засуха.
Из-за аномальной засухи станция работает всего на четверть своей мощности, так как не хватает ресурсов для охлаждения реакторов.
В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 140 депутатов. Присяга уже принесена, но официальное вступление в должность состоится 19 августа.
В Будапеште десятки тысяч человек собрались перед резиденцией главы государства, требуя отставки нынешнего премьера.
На поверхности вновь появилась песчаная коса, которую местные жители называют «Островом обезьян»
Мадьяр во многом продолжает политику предшественника – он готов сохранять закупки российской нефти, выступать против ускоренного вступления Украины в ЕС и блокировать поставки оружия Киеву.
Жизнь показывает: граждане быстро привыкают ко всему хорошему – настолько, что начинают его требовать, считать «положенным», данным, можно сказать, по праву рождения.
О том, какой курс выберет новая венгерская власть и как изменится политический баланс в стране, поговорили с экспертом. Из Будапешта на связь вышел Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии.
После обработки почти 100 % голосов победу на них одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.
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