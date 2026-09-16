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Новости по тегу #Новости Венгрии

Оппозиция в парламенте Венгрии устроила акцию протеста
16 сентября 2026 06:22

Оппозиция в парламенте Венгрии устроила акцию протеста

В Венгрии 24-летний мужчина угнал небольшой самолет и нарушил запретную зону
01 сентября 2026 09:56

В Венгрии 24-летний мужчина угнал небольшой самолет и нарушил запретную зону

Из-за обмелевшего Дуная венгерские фермеры не смогут экспортировать свою продукцию
21 августа 2026 13:40

Из-за обмелевшего Дуная венгерские фермеры не смогут экспортировать свою продукцию

Урожай винограда в Венгрии может упасть на 30%
19 августа 2026 08:33

Урожай винограда в Венгрии может упасть на 30%

Венгрия потопила баржи в Дунае для сохранения работы атомной электростанции
16 августа 2026 08:12

Венгрия потопила баржи в Дунае для сохранения работы атомной электростанции

Андраш Бака избран новым президентом Венгрии
11 августа 2026 19:56

Андраш Бака избран новым президентом Венгрии

В Венгрии прошли акции протеста против конституционной реформы
10 июля 2026 07:55

В Венгрии прошли акции протеста против конституционной реформы

Уровень воды в озере Балатон в Венгрии продолжает снижаться
06 июля 2026 08:49

Уровень воды в озере Балатон в Венгрии продолжает снижаться

Петер Мадьяр официально занял пост премьер‑министра Венгрии
11 мая 2026 06:00

Петер Мадьяр официально занял пост премьер‑министра Венгрии

Муковозчик о поражении Орбана на выборах в Венгрии: люди не ценят то, что достается «на халяву»
17 апреля 2026 17:35

Муковозчик о поражении Орбана на выборах в Венгрии: люди не ценят то, что достается «на халяву»

Как Венгрия ответит на милитаризм ЕС и каковы перспективы отношений с Беларусью? Ответил эксперт
13 апреля 2026 17:11

Как Венгрия ответит на милитаризм ЕС и каковы перспективы отношений с Беларусью? Ответил эксперт

Оппозиция победила на парламентских выборах в Венгрии
13 апреля 2026 07:59

Оппозиция победила на парламентских выборах в Венгрии