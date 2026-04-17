Сенатор Грэм рассказал, что Трамп сорвал голос, крича на переговорщиков Ирана

Переговоры главы Белого дома Дональда Трампа с Тегераном привели к срыву голоса у американского лидера, пишет РИА Новости со ссылкой на американского сенатора Линдси Грэма.

По словам Грэма, в ходе «жаркого» телефонного разговора с иранской стороной Трамп повысил голос, сообщая Тегерану, какие будут последствия, «если они продолжат играть в игры».

Сенатор указал, что Трамп лично ведет диалог с представителями Исламской Республики.

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