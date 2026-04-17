FT: Париж не пригласил фон дер Ляйен и Рютте на саммит по Ормузскому проливу

Генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не приглашены на саммит по Ормузскому проливу во Франции. Их имена вычеркивались дважды из представленного Британией списка участников, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Париж и Лондон запланировали проведение мероприятия в течение этой недели. Заявлено, что в нем будут принимать участие порядка 40 стран. Темой обсуждения станет формирование многонациональной мирной миссии с целью восстановления свободы судоходства.

По замыслу Парижа, в саммите должны принимать участие в основном лидеры государств.

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