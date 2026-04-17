Депутаты партии «Право и справедливость» сорвали заседание сейма Польши

Большой скандал и потасовка произошли сегодня на очередном заседании сейма Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свидетелями неподобающего поведения народных избранников стали миллионы поляков, которые могли наблюдать за этим в прямом эфире национального телевидения.

Несколько депутатов от оппозиционной партии «Право и справедливость» неожиданно решили продемонстрировать присутствующим провокационные плакаты, на которых был изображен премьер страны Дональд Туск с бывшей активисткой, ныне правящей Гражданской коалицией, осужденной в связи с сексуальным скандалом.

Пытавшимся пробраться к трибуне преградили путь, после чего завязалась потасовка. Все усилия спикера парламента призвать депутатов к порядку остались неэффективными. В результате ему пришлось выгнать дебоширов из зала заседания и сделать вынужденный перерыв в заседании.