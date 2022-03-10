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Народная милиция ДНР: из Мариуполя эвакуировано 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает

10 марта 2022 08:19
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Ситуация в Украине остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстрелы населенных пунктов не прекращаются.  

Народная милиция ДНР: из Мариуполя эвакуировано 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает-1

На западе Донецка ранение получила жительница поселка Старомихайловка. Сейчас 42-летняя женщина находится в больнице. Там же из-под завалов дома извлекли пенсионерку. Представители ЛНР уже к утру 10 марта сообщили о шести обстрелах по шести населенным пунктам со стороны украинских войск. Военные ЛНР и ДНР продолжают освобождать захваченные города.  

Народная милиция ДНР: из Мариуполя эвакуировано 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает-4

Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР:  
Военнослужащие ДНР продолжают освобождать населенные пункты от украинских националистов. Установлен контроль над населенными пунктами Ольгинка, Равнополь и Ивановка. В ходе уличных боев в Мариуполе наши защитники уничтожили 12 огневых точек противника. Из освобожденных домов, в которых размещалось нацистское подразделение «Азов», нашими защитниками эвакуировано 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает.  

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# Международная политика # Эдуард Басурин # Фотофакт

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