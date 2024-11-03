Молдаване с перевесом менее чем в 1% выбрали курс на евроинтеграцию – мнения экспертов

Госсекретарь США заявил, что международные и местные наблюдатели должны расследовать нарушения, допущенные в ходе голосования в Грузии. Такого же мнения придерживается и верховный дипломат ЕС. Жозеп Боррель перечислил самые явные проблемы на грузинских выборах – ну в ЕС, конечно, виднее – среди которых «нарушение тайны голосования» и «опасения по поводу влияния недавних законодательных поправок» на голосование. Вероятно, речь о законе об иноагентах, который в стране приняли летом. Согласно документу, НКО и СМИ, которые получают доходы из-за рубежа, должны пройти обязательную регистрацию. Принятие этого закона раскололо грузинское общество. Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, Запад угрожал, что отвернется от Грузии, оппозиция выводила людей на улицы, но правящей партии, которая и выступала инициатором этого закона, все равно удалось его провести и в итоге выиграть парламентские выборы. В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне.

Что-то подобное переживает сейчас и Молдова, где сегодня, 3 ноября, проходит второй тур президентских выборов. В финале гонки – действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Окончательные результаты голосования узнаем чуть позже, но главное понятно и так – Брюссель уже проиграл эти выборы в Молдове, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как голосовали молдаване и почему для этого пришлось ехать за сотни километров, об этом расскажет Евгений Пустовой.

Как-то летом на рассвете

Заглянул в соседний сад.

Там смуглянка-молдаванка

Собирает виноград. Эта песня для потомков молдавских партизан в Молдове под запретом. Символы Победы проевропейские власти сбрасывают словно балласт на пути в ЕС, как это делали американцы со своими афганскими сторонниками. Но ступать на него боятся сами молдаване. И поэтому чтобы сделать свой геополитический и даже цивилизационный выбор – они едут в Беларусь. С песнями и надеждой. Сегодня в Минске как на празднике национальных культур – звучат молдавские мотивы. Но за этим воскресным весельем скрывается горечь будней.

Уже 35 лет в Молдове царит хаос, нестабильности, происходят массовые миграции. В 1991 году население Молдовы составляло 4,9 миллиона человек (почти 5 миллионов). После чего в стране осталось всего 2 миллиона. То есть 50 % либо покинули страну, либо умерли.

Василий Колташов, политолог (Россия):

Молдова – уникальная страна, потому что, наверное, нигде в мире нет государства, из которого уехало так много людей, и они при этом постоянно голосуют или как будто голосуют. Колташов: Молдова почувствовала, что предварительная евроинтеграция крайне разорительна – подробности здесь. Итак. Молдова выбирает президента. В жесткой схватке сошлись действующий глава государства Майя Санду и ее главный соперник бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Это как между Европой и Россией – так интерпретируют эти выборы эксперты.

Зураб Тодуа, политолог, доктор исторических наук, депутат Парламента Республики Молдова (2010 – 2014):

Правительство практически состоит из бывших членов неправительственных организаций. Они умеют проводить конференции, беседовать за кофебрейком, выступать с красивыми докладами с современными методами их сопровождения. Но работать они не умеют, и это видно было все эти 4 года, когда по существу многие министры превращались в блогеров, когда вели свои социальные сети, но не было понятно, чем вообще они занимаются в своей практической деятельности по своей должности. Несостоятельность и несамостоятельность команды Санду – чем дальше, тем заметнее. Пока еще остались ростки веры в райский европейский сад, с электоральной кампанией совместили референдум по изменениям в Конституцию. Без них Кишинев не сможет попасть в зону влияния Брюсселя. Только надо ли это самим молдаванам? Курс на евроинтеграцию ведет к обнищанию населения.