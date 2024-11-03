Единственный способ сделать свой выбор – поговорили с молдаванами из России, голосующими в Беларуси

В Молдове сегодня, 3 ноября, проходит второй тур президентских выборов. В финале гонки – действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Окончательные результаты голосования узнаем чуть позже, но главное понятно и так – Брюссель уже проиграл эти выборы в Молдове, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как голосовали молдаване и почему для этого пришлось ехать за сотни километров, об этом расскажет Евгений Пустовой.

Команда Санду сократила количество участков в России с 17 до 2. Они расположены только в Москве. Хотя на территории России проживают примерно 400 тысяч молдаван. А в Италии на 2,5 тысячи граждан Молдовы 60 участков. Плюс более 70 в других странах Европы. С чего бы это? Молдаване с перевесом менее чем в 1% выбрали курс на евроинтеграцию – мнения экспертов. Подробности.

Александр Тищенко, эксперт по безопасности:

Глядя на эти выборы, можно четко определить последние тенденции европейских подходов к избирательной системе и к избирательным методам. Почему? Потому что именно как раз вот Молдова начинает копировать польский вариант игры с диаспорами за рубежом. Почему? Потому что ею манипулируют с точки зрения того, что подбирают регионы, которые наиболее соответствуют взглядам правящим кругам и стараются отсечь регионы, которые могут иметь какое-то противоположное мнение. На всю Россию Кишинев выделил 10 тысяч бюллетеней. Поэтому, чтобы сделать свой демократический выбор, молдаване едут в Беларусь. Автобусами.

Мы приехали из Москвы сделать свой выбор. Отдать свой голос, который нам положен законом. Нас лишили права голоса. И летят самолетами. Собственно, мы для этого тут и собрались, чтобы проголосовать, чтобы не отдать Молдову на растерзание.

Хотя пост президента в стране номинальный, Молдова – это парламентская республика, но борьба за него развернулась нешуточная, как в США. Там в разгаре досрочное голосование за нового хозяина Белого дома. Ведь Молдова выбирает не то что определенную личность – Молдова выбирает свой исторический путь. А Беларусь – это то место, где они могут спокойно и комфортно это сделать.

– Голосовали в первом туре. Очень остались недовольны этим. Приехали добиваться своего. Проголосовать, отдать свой голос, чтобы он был учтен.

– Почему Майя Санду ненавидит нас? Почему нас называют отборами? Мы не отборы, мы такие же люди, как и она, как все.

– Почему нам дали только два пункта голосования? Почему? Мы не люди?! Вместо шоу и скандалов в Беларуси день выборов – праздник. Достойно мы встретили и гостей страны. Меры безопасности, горячий чай и питание. Рядом волонтеры, которые всегда помогут.

Хотим, чтобы страна развивалась, как раньше. Нас очень устраивало. Все вместе, могли путешествовать, приехать в гости ко всем. С молдаванами белорусы всегда жили в мире. А мигранты и страны виноградников нашли у нас вторую Родину. Выбирают самые простые профессии. Кстати, Александр Лукашенко во время официального визита в Кишинев предлагал тесное сотрудничество. С бывшим президентом Молдовы Додоном даже поле вместе засеяли.