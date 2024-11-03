На выборах президента в Молдове зафиксировано более 100 нарушений

ЦИК Молдовы признал второй тур выборов президента состоявшимся. К этому моменту проголосовали почти 25 % избирателей. Явка превысила необходимые 20 %. Цифры не окончательные, поскольку участки будут открыты до 22.00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя несколько часов после их открытия Центральная избирательная комиссия Молдовы стала получать информацию о многочисленных нарушениях. Зафиксировано около 110 подтвержденных случаев. Большинство из них связано с техническими проблемами регистрации избирателей, а также с повреждениями урн для голосования, отсутствием на них пломб.

Есть и более серьезные нарушения. На некоторых участках, несмотря на запрет, велась предвыборная агитация, а избирателей организованно подвозили на автобусах. Кроме того, нарушалась тайна голосования, некоторые избиратели фотографировали бюллетени. Сейчас все факты проверяет полиция.