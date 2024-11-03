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На выборах президента в Молдове зафиксировано более 100 нарушений

03 ноября 2024 13:27
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ЦИК Молдовы признал второй тур выборов президента состоявшимся. К этому моменту проголосовали почти 25 % избирателей. Явка превысила необходимые 20 %. Цифры не окончательные, поскольку участки будут открыты до 22.00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выборах президента в Молдове зафиксировано более 100 нарушений-2

Спустя несколько часов после их открытия Центральная избирательная комиссия Молдовы стала получать информацию о многочисленных нарушениях. Зафиксировано около 110 подтвержденных случаев. Большинство из них связано с техническими проблемами регистрации избирателей, а также с повреждениями урн для голосования, отсутствием на них пломб. 

Есть и более серьезные нарушения. На некоторых участках, несмотря на запрет, велась предвыборная агитация, а избирателей организованно подвозили на автобусах. Кроме того, нарушалась тайна голосования, некоторые избиратели фотографировали бюллетени. Сейчас все факты проверяет полиция. 

На выборах президента в Молдове зафиксировано более 100 нарушений-4

Во втором туре борьба разворачивается между действующим президентом и бывшим генпрокурором страны Александром Стояногло. Прозападная Майя Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией.

На выборах президента в Молдове зафиксировано более 100 нарушений-6

Ее соперник в свою очередь ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией и признает ее значимость для экономики страны. В первом туре президент страны Майя Санду набрала более 42 % голосов, Стояногло – 26 %. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.

# Выборы

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