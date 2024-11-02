Колташов: Молдова почувствовала, что предварительная евроинтеграция крайне разорительна
Молдова на пороге второго тура президентских выборов. То, что еще недавно называли легкой прогулкой для действующего лидера, обернулось нервной кампанией, в которой нашлось место для еще одного кандидата. Между Санду и Стояногло или между Европой и Россией – так интерпретируют эти выборы в СМИ. Двухсерийный фильм молдавского производства задумывался как короткий метр, но материала хватило на продолжение. Глава республики не смогла в полной мере заручиться поддержкой избирателей и пошла на второй круг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пост президента в стране номинальный, но борьба за него развернулась нешуточная и грязная. По накалу страстей не уступает Штатам, где в разгаре досрочное голосование за нового главу Белого дома.
Центризбирком Молдовы к выборам готов. Там уже отработан целый арсенал фальсификаций. Во время подсчета голосов первого тура видеотрансляции частенько прерывались, в списки вносили умерших граждан, на участках размещали флаги ЕС, Румынии и рекламные материалы; в комиссии допускались посторонние лица, десятками ломались пломбы урн. Общими стараниями Санду набрала 42 % голосов. И в этом исходе увидела «руку Москвы». Дальше были угрозы. Якобы население потеряет безвизовый режим с ЕС. Напугать и наругать – таков принцип общения пока еще действующей власти с народом. Вероятно, и западные спонсоры с самой Санду тоже не церемонятся.
Игорь Позняк, ведущий:
О настроениях в обществе и будущем Молдовы, а также референдуме, который якобы показал стремление жителей к евроинтеграции, спросим у политолога Василия Колташова.
Игорь Позняк:
Большинство граждан Молдовы высказались за евроинтеграцию, но перевес был минимальным.
Юлия Алексеюк:
Учитывая это, можно ли говорить о расколе общества на таком фоне?
Василий Колташов:
Молдавское общество, несомненно, расколото, но оно расколото вовсе не по этой линии одного процента. Оно расколото гораздо глубже, больше, потому что противники Санду, противники ЕС, а по сути разорения своей страны, их больше. Их больше половины, их 60-70 %. Но выборы, подсчет выборов – это не от них зависит. Майя Санду, ее аппарат фальсифицируют. Активно фальсифицируют волеизъявления граждан, используя иностранные голоса.
Юлия Алексеюк:
Вы сказали о фальсификациях. Это станет традицией?
Василий Колташов:
Молдова – уникальная страна, потому что, наверное, нигде в мире нет государства, из которого уехало так много людей, и они при этом постоянно голосуют или как будто голосуют. Вот сейчас мы находимся в ситуации, когда эти люди, которых не меньше, чем проживающих в Молдове, должны изменить судьбу страны, судьбу тех, кто живет в стране. Голосование на всевозможных этих консульских и посольских участках в других странах – это чистая фикция. Конечно, кто-то может прийти и проголосовать, но вообще, так говоря, это и не требуется от него, от этого человека, потому что вдруг он проголосует за противника Майи Санду.
Игорь Позняк:
Брак – дело взаимное. Насколько вообще Молдова нужна Евросоюзу?
Василий Колташов:
Молдова нужна прежде всего Соединенным Штатам. Европейскому союзу формально ее принять очень сложно, потому что у нее остается территориальный конфликт с Приднестровьем. То есть это именно так может трактоваться. Что касается экономики, экономической стыковки, то экономике Европейского союза молдавские товары не нужны абсолютно. Не нужно молдавское вино, не нужны фрукты из Молдовы, не нужно ничего оттуда практически. Может быть, за исключением каких-то зерновых, но и то, сейчас, когда отменены квоты на поставки продовольствия из Украины, европейский рынок буквально затоплен дешевым провиантом из большой этой страны Украины. И Молдова, молдавские фермеры и предприятия пищевой промышленности, они столкнулись с тем, что ничего они не выиграют, а только потеряют. Единственный рынок, который хочет их, их товары, хотел, по крайней мере, это российский рынок. Для Молдовы, для экономики, для людей, которые в экономике работают, ничего нет хуже, чем оказаться в ЕС. Тем более сейчас, когда Европейский союз начал еще и активно разрушать собственную промышленность, и несет с собой дороговизну, то есть очень дорогие энергоресурсы, все дорогое, дорогое электричество, причем можно спекуляциями заниматься на рынке электрической энергии и в результате взвинчивать цены. Все это уже начинает падать на Молдову, население это почувствовало, но почувствовало, что вот эта вот предварительная евроинтеграция, она крайне разорительна.