Колташов: Молдова почувствовала, что предварительная евроинтеграция крайне разорительна

Молдова на пороге второго тура президентских выборов. То, что еще недавно называли легкой прогулкой для действующего лидера, обернулось нервной кампанией, в которой нашлось место для еще одного кандидата. Между Санду и Стояногло или между Европой и Россией – так интерпретируют эти выборы в СМИ. Двухсерийный фильм молдавского производства задумывался как короткий метр, но материала хватило на продолжение. Глава республики не смогла в полной мере заручиться поддержкой избирателей и пошла на второй круг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пост президента в стране номинальный, но борьба за него развернулась нешуточная и грязная. По накалу страстей не уступает Штатам, где в разгаре досрочное голосование за нового главу Белого дома.

Центризбирком Молдовы к выборам готов. Там уже отработан целый арсенал фальсификаций. Во время подсчета голосов первого тура видеотрансляции частенько прерывались, в списки вносили умерших граждан, на участках размещали флаги ЕС, Румынии и рекламные материалы; в комиссии допускались посторонние лица, десятками ломались пломбы урн. Общими стараниями Санду набрала 42 % голосов. И в этом исходе увидела «руку Москвы». Дальше были угрозы. Якобы население потеряет безвизовый режим с ЕС. Напугать и наругать – таков принцип общения пока еще действующей власти с народом. Вероятно, и западные спонсоры с самой Санду тоже не церемонятся.

Игорь Позняк, ведущий:

О настроениях в обществе и будущем Молдовы, а также референдуме, который якобы показал стремление жителей к евроинтеграции, спросим у политолога Василия Колташова. Игорь Позняк:

Большинство граждан Молдовы высказались за евроинтеграцию, но перевес был минимальным. Юлия Алексеюк:

Учитывая это, можно ли говорить о расколе общества на таком фоне? Василий Колташов:

Молдавское общество, несомненно, расколото, но оно расколото вовсе не по этой линии одного процента. Оно расколото гораздо глубже, больше, потому что противники Санду, противники ЕС, а по сути разорения своей страны, их больше. Их больше половины, их 60-70 %. Но выборы, подсчет выборов – это не от них зависит. Майя Санду, ее аппарат фальсифицируют. Активно фальсифицируют волеизъявления граждан, используя иностранные голоса.

Юлия Алексеюк:

Вы сказали о фальсификациях. Это станет традицией? Василий Колташов:

Молдова – уникальная страна, потому что, наверное, нигде в мире нет государства, из которого уехало так много людей, и они при этом постоянно голосуют или как будто голосуют. Вот сейчас мы находимся в ситуации, когда эти люди, которых не меньше, чем проживающих в Молдове, должны изменить судьбу страны, судьбу тех, кто живет в стране. Голосование на всевозможных этих консульских и посольских участках в других странах – это чистая фикция. Конечно, кто-то может прийти и проголосовать, но вообще, так говоря, это и не требуется от него, от этого человека, потому что вдруг он проголосует за противника Майи Санду.