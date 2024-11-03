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В Бундестаге требуют у властей ФРГ объяснить наличие немецких военных в Украине

03 ноября 2024 11:55
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Депутатами Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» поднят вопрос касательно возможного присутствия немецких военнослужащих на территории Украины, пишет ТАСС.

Так, депутаты направили соответствующий письменный запрос к немецкому правительству. Документ размещен на веб-сайте парламента.

В запросе депутаты ссылаются на исследование Business Insider. Согласно ему, установлены факты нахождения солдат Бундесвера на территории Киева на протяжении нескольких месяцев с начала лета текущего года в соответствии с миссией НАТО «по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины». Солдаты должны были поддерживать правительство Украины «военной подготовкой и координацией поставок оружия». Подчеркивается, что консультировали немецкие военнослужащие власти Киева по вопросам поставки оружия без ведома правительства Германии.

# Международная политика

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