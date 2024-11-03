Фальсификации и мёртвые души – как проходят выборы в США

До наших выборов остается без малого 3 месяца. А в США развязка уже близко. Выборы пройдут в ближайший вторник. Но уже около 70 миллионов американцев определились с кандидатом и проголосовали досрочно или по почте. На прошлых выборах, где победил Байден, так проголосовало 100 миллионов американцев – рекордное количество, и именно это стало главным источником фальсификаций.

В таком случае не проверятся ни личность, ни условия, в которых отдается голос, ни вообще жив ли избиратель – единого реестра нет, и каждый штат из-за этого содержит до миллиона мертвых душ, бюллетени которых фальсификаторы отправляют дистанционно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем временем американцы уже жалуются на электронные бюллетени. К примеру, в округе Лорел в Кентукки машина делала выбор за избирателя, и он был не в пользу Трампа.

Трамп также почуял неладное и написал в своей соцсети, что нельзя верить голосованию в Пенсильвании. А ведь этот штат, как считают аналитики, вероятно, и решит исход гонки. Сейчас разрыв между Трампом и Харрис минимален и колеблется в пределах статистической погрешности. То есть кандидаты идут, что называется, ноздря в ноздрю. Решающими могут стать буквально несколько тысяч голосов. Но в последнюю неделю до выборов в Америке обсуждают не цифры, а мусорный скандал, который разгорелся после фразы известного комика об «острове мусора» Пуэрто-Рико. Реплика прозвучала на митинге в поддержку Трампа. Но извинений в итоге требуют от Байдена, который хотел парировать и раскритиковал республиканца и комика, но, как всегда, что-то пошло не так.