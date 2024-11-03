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Фальсификации и мёртвые души – как проходят выборы в США

03 ноября 2024 17:09
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До наших выборов остается без малого 3 месяца. А в США развязка уже близко. Выборы пройдут в ближайший вторник. Но уже около 70 миллионов американцев определились с кандидатом и проголосовали досрочно или по почте. На прошлых выборах, где победил Байден, так проголосовало 100 миллионов американцев – рекордное количество, и именно это стало главным источником фальсификаций.

Фальсификации и мёртвые души – как проходят выборы в США-2

В таком случае не проверятся ни личность, ни условия, в которых отдается голос, ни вообще жив ли избиратель – единого реестра нет, и каждый штат из-за этого содержит до миллиона мертвых душ, бюллетени которых фальсификаторы отправляют дистанционно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем временем американцы уже жалуются на электронные бюллетени. К примеру, в округе Лорел в Кентукки машина делала выбор за избирателя, и он был не в пользу Трампа.

Фальсификации и мёртвые души – как проходят выборы в США-4

Трамп также почуял неладное и написал в своей соцсети, что нельзя верить голосованию в Пенсильвании. А ведь этот штат, как считают аналитики, вероятно, и решит исход гонки. Сейчас разрыв между Трампом и Харрис минимален и колеблется в пределах статистической погрешности. То есть кандидаты идут, что называется, ноздря в ноздрю. Решающими могут стать буквально несколько тысяч голосов.

Но в последнюю неделю до выборов в Америке обсуждают не цифры, а мусорный скандал, который разгорелся после фразы известного комика об «острове мусора» Пуэрто-Рико. Реплика прозвучала на митинге в поддержку Трампа. Но извинений в итоге требуют от Байдена, который хотел парировать и раскритиковал республиканца и комика, но, как всегда, что-то пошло не так.

Фальсификации и мёртвые души – как проходят выборы в США-6

Джо Байден, президент США:
Единственный плавающий там мусор, который я вижу, – это его сторонники. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна.

В Белом доме потом оправдывались, что Байден имел в виду только Трампа, а не его сторонников, но осадочек остался. А Трамп тем временем решил возглавить это движение и дал пресс-конференцию прямо за рулем мусоровоза.

Дональд Трамп, кандидат в президенты США:
Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена.

# Международная политика # Выборы # США # Дональд Трамп # Камала Харрис # Джо Байден

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