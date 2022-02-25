Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в течение 90 суток

Новости Украины. Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она будет проводиться на протяжении 90 суток. Ранее Верховная рада утвердила положение о введении военного положения на всей территории страны.

Известно, что Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки провели 33 обстрела территории Луганской Народной Республики. Слышны взрывы и в других регионах. Во многих городах, в том числе в Киеве, людей просят пройти в укрытия. Объявлена воздушная тревога. Официально объявлено о гибели 137 украинских военных. На этом фоне 25 февраля страны-члены НАТО договорились провести саммит по кризису в Украине. Североатлантический альянс рассмотрит все вопросы дальнейшего укрепления своей деятельности. Кроме того, на встречу приглашены Финляндия и Швеция, которые не являются членами НАТО.