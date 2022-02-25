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Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в течение 90 суток

25 февраля 2022 05:20
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Новости Украины. Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она будет проводиться на протяжении 90 суток. Ранее Верховная рада утвердила положение о введении военного положения на всей территории страны.  

Известно, что Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки провели 33 обстрела территории Луганской Народной Республики. Слышны взрывы и в других регионах. Во многих городах, в том числе в Киеве, людей просят пройти в укрытия. Объявлена воздушная тревога. Официально объявлено о гибели 137 украинских военных. На этом фоне 25 февраля страны-члены НАТО договорились провести саммит по кризису в Украине. Североатлантический альянс рассмотрит все вопросы дальнейшего укрепления своей деятельности. Кроме того, на встречу приглашены Финляндия и Швеция, которые не являются членами НАТО.  

Андрей Сыч: кого вы убивали 8 лет на Донбассе? Если работяг-шахтеров, их жен, детей и родителей, то бегите (здесь подробности).  

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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