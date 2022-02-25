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Экстренный саммит НАТО по Украине начнётся в 17:00 по минскому времени

25 февраля 2022 07:48
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25 февраля Украина станет темой номер один на экстренном саммите НАТО. В формате видеоконференции он начнется в 17.00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Экстренный саммит НАТО по Украине начнётся в 17:00 по минскому времени-1

Североатлантический альянс рассмотрит все вопросы дальнейшего укрепления своей деятельности. Кроме того, на встречу будут приглашены Финляндия и Швеция, которые не являются членами НАТО. Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате.  

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# Международная политика # Фотофакт

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