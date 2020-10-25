Минздрав Польши: на следующей неделе может быть 20-25 тысяч заболевших в день

Польша входит в критическую – красную – зону из-за всплеска COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как и другие государства Европы, наши соседи переживают подъем заболеваемости: ежедневно регистрируют уже более 13 тысяч случаев. Польский министр здравоохранения признал:

Но не только этим в правительстве объясняют необходимость введения новых ограничений. Массовые акции протеста, которые прокатились по всей стране неделей ранее, могли спровоцировать резкий рост заболеваемости.

Напомним, полиция сначала разгоняла митинги протестующих против запрета абортов, затем – акцию COVID-диссидентов. Демонстрации проходили во Вроцлаве, Познани и Кракове.

В то же время президент Сербии заявил, что не остановит экономику из-за роста заболевших COVID-19. Там также в последние дни фиксируют резкий скачок числа заболевших. При этом Вучич признал, что готов к принятию тяжелых решений.