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Минздрав Польши: на следующей неделе может быть 20-25 тысяч заболевших в день

25 октября 2020 21:42
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Польша входит в критическую – красную – зону из-за всплеска COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как и другие государства Европы, наши соседи переживают подъем заболеваемости: ежедневно регистрируют уже более 13 тысяч случаев.

Польский министр здравоохранения признал:

Минздрав Польши: на следующей неделе может быть 20-25 тысяч заболевших в день-1

Но не только этим в правительстве объясняют необходимость введения новых ограничений. Массовые акции протеста, которые прокатились по всей стране неделей ранее, могли спровоцировать резкий рост заболеваемости.

Минздрав Польши: на следующей неделе может быть 20-25 тысяч заболевших в день-4

Напомним, полиция сначала разгоняла митинги протестующих против запрета абортов, затем – акцию COVID-диссидентов. Демонстрации проходили во Вроцлаве, Познани и Кракове.

Минздрав Польши: на следующей неделе может быть 20-25 тысяч заболевших в день-7

В то же время президент Сербии заявил, что не остановит экономику из-за роста заболевших COVID-19. Там также в последние дни фиксируют резкий скачок числа заболевших. При этом Вучич признал, что готов к принятию тяжелых решений.

Минздрав Польши: на следующей неделе может быть 20-25 тысяч заболевших в день-10

А вот в Италии власти не готовы идти на такие шаги и вводят дополнительные ограничения. На ближайший месяц закрываются спортзалы, общественные бассейны, игровые залы, кинотеатры и СПА-центры. Кроме того, прекращается работа всех точек общепита (баров, ресторанов, кафе) после 18:00 по местному времени.

Минздрав Польши: на следующей неделе может быть 20-25 тысяч заболевших в день-13

На неделе с заявлением выступил и генеральный директор ВОЗ. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны «встанут на весьма опасный путь».

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