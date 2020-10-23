Ситуация с коронавирусом в мире: что сейчас происходит в Польше, Франции и Греции?

Введение комендантского часа обойдется Франции более чем в 2 миллиарда евро. Сумму подсчитали в Министерстве экономики и финансов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы ведомства, повода для беспокойства граждан нет, поскольку власти предвидели такие риски. Средства будут взяты из фонда солидарности. Комендантский час будет действовать в 56 департаментах страны на протяжении шести недель.

С воскресенья, 25 октября, из-за роста числа заболевших комендантский час вводят и в Греции. В областях с красным и оранжевым уровнями эпидемической угрозы гражданам будет запрещено покидать свои дома после 00:30 и до 05:00. Также во всех общественных местах страны вводится обязательное ношение масок.