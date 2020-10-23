Прямой эфир

Ситуация с коронавирусом в мире: что сейчас происходит в Польше, Франции и Греции?

23 октября 2020 20:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Введение комендантского часа обойдется Франции более чем в 2 миллиарда евро. Сумму подсчитали в Министерстве экономики и финансов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация с коронавирусом в мире: что сейчас происходит в Польше, Франции и Греции?-1

По словам главы ведомства, повода для беспокойства граждан нет, поскольку власти предвидели такие риски. Средства будут взяты из фонда солидарности. Комендантский час будет действовать в 56 департаментах страны на протяжении шести недель.

Ситуация с коронавирусом в мире: что сейчас происходит в Польше, Франции и Греции?-4

С воскресенья, 25 октября, из-за роста числа заболевших комендантский час вводят и в Греции. В областях с красным и оранжевым уровнями эпидемической угрозы гражданам будет запрещено покидать свои дома после 00:30 и до 05:00. Также во всех общественных местах страны вводится обязательное ношение масок.

Ситуация с коронавирусом в мире: что сейчас происходит в Польше, Франции и Греции?-7

В красную зону из-за всплеска COVID-19 переходит вся Польша. С 24 октября в республике начнут действовать новые ограничения: школьники переводятся на дистанционное обучение, подростки смогут покидать дом только под присмотром взрослых, кафе и рестораны закроются для посетителей и будут готовить только для доставки. Запрещено будет собираться в группы более пяти человек, а граждане старше 70 лет должны будут оставаться дома.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Госсекретарь США обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана варианты мирного решения конфликта
23 октября 2020 19:17

Госсекретарь США обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана варианты мирного решения конфликта

Стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня
23 октября 2020 15:06

Стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня

В Варшаве женщины вышли на протест против запрета абортов. Полицейские применили слезоточивый газ
23 октября 2020 11:53

В Варшаве женщины вышли на протест против запрета абортов. Полицейские применили слезоточивый газ