42 млн заражённых в мире. Польша переходит в красную зону из-за вспышки коронавируса

Новости мира. В мире растет число заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 42 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидируют США. За ними идут Индия и Бразилия.
Новости мира. В мире растет число заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 42 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидируют США. За ними идут Индия и Бразилия.
Польша переходит в красную зону из-за всплеска COVID-19. Министр здравоохранения страны предупреждает, что если такая тенденция прироста заболевших сохранится, то на следующей неделе в Польше может быть уже до 25 тысяч заболевших в день.
В стране уже введены ограничения. Учащиеся с 4 по 8 классы будут обучаться дистанционно. Подростки с 8 до 16 часов смогут выходить из дома только под присмотром взрослых. А заведения общественного питания будут закрыты для посетителей.