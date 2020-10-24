42 млн заражённых в мире. Польша переходит в красную зону из-за вспышки коронавируса

Новости мира. В мире растет число заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 42 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидируют США. За ними идут Индия и Бразилия.

Польша переходит в красную зону из-за всплеска COVID-19. Министр здравоохранения страны предупреждает, что если такая тенденция прироста заболевших сохранится, то на следующей неделе в Польше может быть уже до 25 тысяч заболевших в день.