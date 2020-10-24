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42 млн заражённых в мире. Польша переходит в красную зону из-за вспышки коронавируса

24 октября 2020 12:42
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Новости мира. В мире растет число заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 42 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидируют США. За ними идут Индия и Бразилия.

42 млн заражённых в мире. Польша переходит в красную зону из-за вспышки коронавируса-1

Польша переходит в красную зону из-за всплеска COVID-19. Министр здравоохранения страны предупреждает, что если такая тенденция прироста заболевших сохранится, то на следующей неделе в Польше может быть уже до 25 тысяч заболевших в день.

42 млн заражённых в мире. Польша переходит в красную зону из-за вспышки коронавируса-4

В стране уже введены ограничения. Учащиеся с 4 по 8 классы будут обучаться дистанционно. Подростки с 8 до 16 часов смогут выходить из дома только под присмотром взрослых. А заведения общественного питания будут закрыты для посетителей.

# Коронавирус # Фотофакт

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