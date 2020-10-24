Из-за коронавируса в Словакии ограничили передвижение граждан, а власти Дании объявили Германию зоной риска

Новости мира. В мире растет число заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 42 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европа ужесточает ограничения в связи с распространением COVID-19.
Новости мира. В мире растет число заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 42 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европа ужесточает ограничения в связи с распространением COVID-19.
В Словакии власти ограничили на три недели передвижение граждан. Выходить из дома можно только на работу, купить продукты, выгулять домашнее животное или посетить врача.
42 млн заражённых в мире. Польша переходит в красную зону из-за вспышки коронавируса
Канцлер Германии обратилась к жителям страны с призывом сократить контакты на фоне все большего числа инфицированных. А власти Дании объявили всю территорию Германии зоной риска. С 24 октября немцы смогут въезжать в Данию только по уважительной причине.
Во Франции этой ночью более чем в 50 департаментах, в которых живут две трети населения страны, начал действовать комендантский час. Запрещено покидать дома с 21.00 до 6.00. За первое нарушение – штраф 135 евро, за повторное – почти 4000 евро.