Из-за коронавируса в Словакии ограничили передвижение граждан, а власти Дании объявили Германию зоной риска

Новости мира. В мире растет число заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 42 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Европа ужесточает ограничения в связи с распространением COVID-19.

В Словакии власти ограничили на три недели передвижение граждан. Выходить из дома можно только на работу, купить продукты, выгулять домашнее животное или посетить врача. 42 млн заражённых в мире. Польша переходит в красную зону из-за вспышки коронавируса

Канцлер Германии обратилась к жителям страны с призывом сократить контакты на фоне все большего числа инфицированных. А власти Дании объявили всю территорию Германии зоной риска. С 24 октября немцы смогут въезжать в Данию только по уважительной причине.