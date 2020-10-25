В Литве и Украине возникли проблемы во время проведения выборов

Эта осень как никогда богата на избирательные кампании. Так, в Украине 25 октября состоялись местные выборы, на которых избирали депутатов нескольких уровней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это областные и районные Советы, а также председатели в Советы территориальных громад. И тут же утром Комитет избирателей Украины сообщил о зафиксированных нарушениях. Речь не только о неиспользовании масок, перчаток и игнорировании социальной дистанции.

К примеру, в Житомире на некоторых участках сегодня утром кабинки для голосования или вообще отсутствовали, или их привезли только в 5 утра в разобранном виде. В Ужгороде не досчитались полутысячи бюллетеней, а в Винницкой области не хватало урн для голосования.