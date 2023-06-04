Правда ли, что любой шаг Вучича приведёт к его поражению? Обсудили политику президента Сербии

Надежда Сасс, СТВ : Хотелось бы обратить внимание на позицию президента Сербии господина Вучича. Откровенно говоря, если смотреть со стороны, то может показаться, что позиция достаточно слабая, что Вучич готов сдать и Косово, и сербов на севере Косово. И останавливает его от этого исключительно желание патриотов сербских бороться за свой край. Насколько, на ваш взгляд, это соответствует действительности?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе « САСС уполномочен заявить ».

Вадим Боровик, политолог:

Мы должны разделять с вами патриотические заявления, информационную войну, пропаганду, реальные возможности государства и политика. К сожалению, как я уже сказал, эта мина замедленного действия сейчас используется в самый неудобный момент для сербского правительства. Во-первых, кто бы ни говорил о том, что Россия на пике силы, напротив, Россия сейчас отвлекла свои ресурсы на конфликт в Украине, и поддержка может быть риторической. Даже в 1990-е годы Россия фактически не смогла поддержать Сербию. Кроме заявлений и разворота самолета – это символические шаги, Россия ничего фактически не смогла сделать. Единственное – экономическое сотрудничество. Это такой шаг взаимодействия. Чем Россия может помочь? Заявление Лавров отправит? И чем будет легче от заявления Лаврова сербам? Поэтому Вучич в таком положении, где он экономически зависим от ЕС, все знают, что могут быть реальные санкции, и тогда население выйдет не только по патриотическим мотивам, но и по мотивам экономическим, социальным. То есть ситуация сложная. Здесь легко махать шашкой и сказать: войди в прямую конфронтацию с этими силами. Так эти силы там и находятся с целью дестабилизации ситуации.

Именно поэтому был абсолютно прав Александр Григорьевич, когда прилетал в те годы и говорил, что они никогда не позволят миротворческим силам, которые будут оптимальными для этого региона, которые будут в максимальной степени заинтересованы в деэскалации, занять свои позиции. Они специально установили силы, подконтрольные НАТО, которые будут использоваться с целью оказания давления на Белград. Их сейчас не в полной мере устраивает позиция Белграда – и будут давить, поэтому раздавать советы Вучичу, который находится в патовой ситуации, то есть любой его шаг приводит к поражению. С одной стороны, если он идет на поводу у патриотических настроений, его наклонят и экономически принудят, с другой стороны, если он пойдет против своего народа, его будут свергать силы политические.

Владимир Ераносян, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

С позицией господина Вадима Боровика я поспорю. Потому что ряд тезисов, которые он озвучил, категорически не соответствуют действительности. В частности, амбивалентность Вучича и неспособность России прийти на помощь. Тут вот какой момент: если сирийское правительство на уровне Башара Асада приглашает российские войска на территорию Сирии официально, Россия приходит и побеждает ИГИЛ, это происходит – запрещенную в России организацию. Причем это делает с помощью ВКС и с помощью сил спецопераций. Делает это очень эффективно, и сейчас мы видим, что происходит. Башара Асада с удовольствием принимают в Лиге арабских государств, и все на круги своя приходит. Мало того, Сирия начинает торговать, начинает проводить экспозиции у себя. Бизнесмены из Арабских Эмиратов приезжают в Дамаск и предлагают сотрудничество.

Что касается Сербии, здесь та же аналогичная ситуация. Если Вучич для того, чтобы не быть амбивалентным в глазах собственного народа, в глазах России, Москвы, если он официально обращается за помощью к России, Россия, безусловно, идет уже не просто на военно-техническое сотрудничество с братским сербским народом, Россия будет не просто спонсировать, как спонсирует «Црвену звезду» футбольный клуб наш «Газпром», Россия будет помогать братьям, так же и белорусам из Союзного государства.