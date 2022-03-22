Михаил Подоляк: не будем говорить про передислокацию наших войск, они будут по всем направлениям

27-й день военной спецоперации в Украине. Продолжаем следить за ситуацией в соседней стране. К сожалению, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки почти 20 снарядов были выпущены по Донецку. Жители ночуют в подвалах либо пытаются выехать из зоны боевых действий. Неспокойно и в других регионах. В Киеве слышны взрывы. Объявлена воздушная тревога. На фоне происходящего гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Несмотря на это, российская армия продолжает помогать мирному населению.
Виктория Ходосок, СТВ:
Ну а тем временем президент Зеленский успевает и пол-Европы обзвонить, и интервью давать, и как настоящий блогер потоком записывать видео для соцсетей. Парадокс в такой ситуации, конечно.
Константин Герцев продолжит.
Осознавая реальную картину происходящего, украинские военнослужащие покидают свои позиции. Однако киевское командование будущее своих солдат уже не интересует.
Мы когда выжили, один из парней начал кому-то из нашего командования звонить. На что я услышал ответ: нас это не […], выбирайтесь на попутках.
Татьяна Москалькова: первый обмен пленными состоялся. Надеюсь, что мы не будем затягивать с этим. Читайте здесь.
Что делать дальше, не знают и в руководстве Украины. Президент Зеленский готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным, но больших надежд на встречу у него нет. Член переговорной группы Подоляк, наоборот, в дипломатии разочаровался, поэтому и призывает украинцев объединяться во благо будущих побед.
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины:
Давайте не говорить про какие-либо передислокации наших войск, которые готовятся к контрнаступлению. Они будут по всем направлениям, потому что это наша территория. Вооруженные силы знают, как и откуда надо атаковать.
На фоне всех политических и военных баталий гуманитарная ситуация близка к катастрофе. Украину с начала конфликта уже покинули более 3,5 миллиона человек (подробнее здесь).
Читайте также:
«Позор вам!» Политики в Канаде эмоционально обсудили ситуацию в Украине
Корреспондент RT в Мариуполе: я вошел в одну из 9-этажек. Боевики «Азова» с балкона били по наступающим силам
Доброволец Народной милиции ДНР из Франции о наемниках: потом они переместятся на другие театры военных действий