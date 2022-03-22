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Михаил Подоляк: не будем говорить про передислокацию наших войск, они будут по всем направлениям

22 марта 2022 21:01
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27-й день военной спецоперации в Украине. Продолжаем следить за ситуацией в соседней стране. К сожалению, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки почти 20 снарядов были выпущены по Донецку. Жители ночуют в подвалах либо пытаются выехать из зоны боевых действий. Неспокойно и в других регионах. В Киеве слышны взрывы. Объявлена воздушная тревога. На фоне происходящего гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Несмотря на это, российская армия продолжает помогать мирному населению.  

Виктория Ходосок, СТВ:
Ну а тем временем президент Зеленский успевает и пол-Европы обзвонить, и интервью давать, и как настоящий блогер потоком записывать видео для соцсетей. Парадокс в такой ситуации, конечно.  

Константин Герцев продолжит.  

Осознавая реальную картину происходящего, украинские военнослужащие покидают свои позиции. Однако киевское командование будущее своих солдат уже не интересует.  

Михаил Подоляк: не будем говорить про передислокацию наших войск, они будут по всем направлениям-1

Мы когда выжили, один из парней начал кому-то из нашего командования звонить. На что я услышал ответ: нас это не […], выбирайтесь на попутках.  

Татьяна Москалькова: первый обмен пленными состоялся. Надеюсь, что мы не будем затягивать с этим. Читайте здесь.  

Михаил Подоляк: не будем говорить про передислокацию наших войск, они будут по всем направлениям-4

Что делать дальше, не знают и в руководстве Украины. Президент Зеленский готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным, но больших надежд на встречу у него нет. Член переговорной группы Подоляк, наоборот, в дипломатии разочаровался, поэтому и призывает украинцев объединяться во благо будущих побед.  

Михаил Подоляк: не будем говорить про передислокацию наших войск, они будут по всем направлениям-7

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины:  
Давайте не говорить про какие-либо передислокации наших войск, которые готовятся к контрнаступлению. Они будут по всем направлениям, потому что это наша территория. Вооруженные силы знают, как и откуда надо атаковать.  

На фоне всех политических и военных баталий гуманитарная ситуация близка к катастрофе. Украину с начала конфликта уже покинули более 3,5 миллиона человек (подробнее здесь).  

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# Международная политика # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Михаил Подоляк # Константин Герцев # Виктория Ходосок # Фотофакт

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