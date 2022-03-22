Михаил Подоляк: не будем говорить про передислокацию наших войск, они будут по всем направлениям

27-й день военной спецоперации в Украине. Продолжаем следить за ситуацией в соседней стране. К сожалению, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки почти 20 снарядов были выпущены по Донецку. Жители ночуют в подвалах либо пытаются выехать из зоны боевых действий. Неспокойно и в других регионах. В Киеве слышны взрывы. Объявлена воздушная тревога. На фоне происходящего гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Несмотря на это, российская армия продолжает помогать мирному населению.

Виктория Ходосок, СТВ:

Ну а тем временем президент Зеленский успевает и пол-Европы обзвонить, и интервью давать, и как настоящий блогер потоком записывать видео для соцсетей. Парадокс в такой ситуации, конечно.

Константин Герцев продолжит.

Осознавая реальную картину происходящего, украинские военнослужащие покидают свои позиции. Однако киевское командование будущее своих солдат уже не интересует.