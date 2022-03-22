Прямой эфир

«Позор вам!» Политики в Канаде эмоционально обсудили ситуацию в Украине

22 марта 2022 20:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

27-й день военной спецоперации в Украине. Продолжаем следить за ситуацией в соседней стране. К сожалению, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Позор вам!» Политики в Канаде эмоционально обсудили ситуацию в Украине-1

Почему ни вы, ни НАТО не подтолкнули Киев к выполнению Минских соглашений? Позор вам! Перестаньте поставлять оружие, перестаньте тренировать военных, перестаньте использовать Украину как инструмент против России.  

Это тот случай, когда нервы не выдерживают даже у западного политического бомонда. Канадский писатель Ив Энглер прервал речь главы МИД своей страны, когда тот дискутировал о ситуации в Украине. Но этим эмоциям есть вполне логическое объяснение. Кадры Мариуполя с высоты. Когда-то столица металлургов, сегодня – символ руин и гуманитарной катастрофы.  

«Позор вам!» Политики в Канаде эмоционально обсудили ситуацию в Украине-4

Читайте также:  

Игорь Конашенков об утечке аммиака на заводе в Сумах: «Спланированная провокация украинских националистов»  

Местная жительница: жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры, больше нет  

«Для нас это манипуляция». Что ответила вице-премьер Украины на предложение Минобороны России?  

# Международная политика # Ив Энглер # Константин Герцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Корреспондент RT в Мариуполе: я вошёл в одну из 9-этажек. Боевики «Азова» с балкона били по наступающим силам
22 марта 2022 20:53

Корреспондент RT в Мариуполе: я вошёл в одну из 9-этажек. Боевики «Азова» с балкона били по наступающим силам

Бартер по-киевски. Как Европа меняет оружие на дешёвую рабочую силу
22 марта 2022 17:31

Бартер по-киевски. Как Европа меняет оружие на дешёвую рабочую силу

Представитель Минобороны России: в течение суток поражено 137 военных объектов Украины
22 марта 2022 11:44

Представитель Минобороны России: в течение суток поражено 137 военных объектов Украины