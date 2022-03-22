«Позор вам!» Политики в Канаде эмоционально обсудили ситуацию в Украине

27-й день военной спецоперации в Украине. Продолжаем следить за ситуацией в соседней стране. К сожалению, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему ни вы, ни НАТО не подтолкнули Киев к выполнению Минских соглашений? Позор вам! Перестаньте поставлять оружие, перестаньте тренировать военных, перестаньте использовать Украину как инструмент против России.

Это тот случай, когда нервы не выдерживают даже у западного политического бомонда. Канадский писатель Ив Энглер прервал речь главы МИД своей страны, когда тот дискутировал о ситуации в Украине. Но этим эмоциям есть вполне логическое объяснение. Кадры Мариуполя с высоты. Когда-то столица металлургов, сегодня – символ руин и гуманитарной катастрофы.