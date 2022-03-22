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Доброволец Народной милиции ДНР из Франции о наёмниках: потом они переместятся на другие театры военных действий

22 марта 2022 20:59
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Костяк нацбатальонов уже давно составляют иностранные наемники, которые непрерывно продолжают прибывать из стран Западной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшее время Киев ожидает пополнение в 20 тысяч проплаченных штыков. Но будут ли они воевать во благо украинского народа – вопрос, ответ на который не знают они сами.  

Доброволец Народной милиции ДНР из Франции о наёмниках: потом они переместятся на другие театры военных действий-1

Эрван Кастель, французский доброволец Народной милиции ДНР:  
Эти люди мне больше напоминают любителей и нарциссов, приехавших в Украину, чтобы сделать селфи. Это радикальные националисты, скорее, даже неофашисты и неонацисты, которые присоединились к национальным батальонам Украины. После окончания войны все эти люди с оружием и опытом, а также ненавистью будут предоставлены сами себе и переместятся на другие театры военных действий.  

Доброволец Народной милиции ДНР из Франции о наёмниках: потом они переместятся на другие театры военных действий-4

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# Международная политика # Эрван Кастель # Константин Герцев # Фотофакт

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