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В Москве переменная облачность и до +33 – погода в Европе на неделю

12 июля 2025 16:31
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Вот свежий климатический расклад по Европе.

В Москве переменная облачность и до +33 – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют жаркое лето. Без осадков и температура воздуха +30. В Вене +28. В Риме облачно с прояснениями и +29. В Мадриде +35, без осадков.

В Москве переменная облачность и до +33 – погода в Европе на неделю-4

В Софии малооблачно и термометр покажет +28 без осадков. В турецкой столице до +36 и тоже без осадков. В Афинах +36.

В Москве переменная облачность и до +33 – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается +25, без существенных осадков. В Вильнюсе +25. Возможен кратковременный дождь и гроза. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +24. Ожидается дождь с грозой. +28 в Киеве, без существенных осадков. В столице России переменная облачность и +33.

# Погода

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