В Москве переменная облачность и до +33 – погода в Европе на неделю

Вот свежий климатический расклад по Европе.
Вот свежий климатический расклад по Европе.
В столице Франции синоптики прогнозируют жаркое лето. Без осадков и температура воздуха +30. В Вене +28. В Риме облачно с прояснениями и +29. В Мадриде +35, без осадков.
В Софии малооблачно и термометр покажет +28 без осадков. В турецкой столице до +36 и тоже без осадков. В Афинах +36.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается +25, без существенных осадков. В Вильнюсе +25. Возможен кратковременный дождь и гроза. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +24. Ожидается дождь с грозой. +28 в Киеве, без существенных осадков. В столице России переменная облачность и +33.