В Москве переменная облачность и до +33 – погода в Европе на неделю

Вольно дышится – за что любят Витебск, рассказали артисты группы «Божья коровка»

«Мы себя чувствуем здесь даже гораздо больше дома, чем у себя. Потому что иногда идешь по Москве и не понимаешь: ты вообще дома или нет. А здесь как-то я себя чувствую всегда вольно, дышится везде».