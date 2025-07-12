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Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» проходит в Витебске

12 июля 2025 13:47
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Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» проходит в Витебске-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
На Пушкинской площади Витебска в дни «Славянского базара» всегда многолюдно. Оно и понятно, ведь здесь проходит фестиваль уличного искусства «На семи ветрах». Чем артисты удивляют горожан? 

Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» проходит в Витебске-3

Музыка души, ритмы сердец, огонь вдохновения и свет новых идей. В театре под открытым небом служат десятки талантливых актеров из всех уголков Беларуси. Врата в сказочный мир отворяют таинственные леди в масках, словно сбежавшие с праздничного карнавала.

Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» проходит в Витебске-5

– Мы приехали к вам из Полоцка. Наши маски символизируют радость солнца. 
– Ну как не принять участие в «Славянском базаре»? У нас еще есть ходули, мы очень много на них ходим. Много костюмов. 
– Костюмы вы сами себе разрабатываете? 
– Чаще всего да.

Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» проходит в Витебске-7

Но будьте осторожны, в городе чудес орудует профессиональный фокусник. Золотые монеты то появляются, то исчезают. Настоящая магия. Родина белорусского Гудини – город Брест. Вместе с супругой Сергей приехал покорять северную столицу.

Подробнее в видеоматериале.

# Славянский базар в Витебске

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