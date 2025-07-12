Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» проходит в Витебске

Вероника Макаревич, корреспондент: На Пушкинской площади Витебска в дни «Славянского базара» всегда многолюдно. Оно и понятно, ведь здесь проходит фестиваль уличного искусства «На семи ветрах». Чем артисты удивляют горожан?

Музыка души, ритмы сердец, огонь вдохновения и свет новых идей. В театре под открытым небом служат десятки талантливых актеров из всех уголков Беларуси. Врата в сказочный мир отворяют таинственные леди в масках, словно сбежавшие с праздничного карнавала.

– Мы приехали к вам из Полоцка. Наши маски символизируют радость солнца.

– Ну как не принять участие в «Славянском базаре»? У нас еще есть ходули, мы очень много на них ходим. Много костюмов.

– Костюмы вы сами себе разрабатываете?

– Чаще всего да.