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Украину с начала конфликта уже покинули более 3,5 млн человек

22 марта 2022 21:03
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27-й день военной спецоперации в Украине. Продолжаем следить за ситуацией в соседней стране. К сожалению, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки почти 20 снарядов были выпущены по Донецку. Неспокойно и в других регионах. В Киеве слышны взрывы. Объявлена воздушная тревога. На фоне происходящего гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой.  

Украину с начала конфликта уже покинули более 3,5 млн человек-1

На фоне всех политических и военных баталий гуманитарная ситуация близка к катастрофе. Украину с начала конфликта уже покинули более 3,5 миллиона человек. В Международном Красном Кресте скажут, что это самая крупная операция организации, ее бюджет превысил затраты на Сирию и Афганистан и составил 267 миллионов долларов.  

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# Международная политика # Константин Герцев # Фотофакт

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