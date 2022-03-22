Украину с начала конфликта уже покинули более 3,5 млн человек

27-й день военной спецоперации в Украине. Продолжаем следить за ситуацией в соседней стране. К сожалению, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки почти 20 снарядов были выпущены по Донецку. Неспокойно и в других регионах. В Киеве слышны взрывы. Объявлена воздушная тревога. На фоне происходящего гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой.
На фоне всех политических и военных баталий гуманитарная ситуация близка к катастрофе. Украину с начала конфликта уже покинули более 3,5 миллиона человек. В Международном Красном Кресте скажут, что это самая крупная операция организации, ее бюджет превысил затраты на Сирию и Афганистан и составил 267 миллионов долларов.
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