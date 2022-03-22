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Корреспондент RT в Мариуполе: я вошёл в одну из 9-этажек. Боевики «Азова» с балкона били по наступающим силам

22 марта 2022 20:53
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27-й день военной спецоперации в Украине. Продолжаем следить за ситуацией в соседней стране. К сожалению, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки почти 20 снарядов были выпущены по Донецку. Жители ночуют в подвалах либо пытаются выехать из зоны боевых действий.  

Корреспондент RT в Мариуполе: я вошёл в одну из 9-этажек. Боевики «Азова» с балкона били по наступающим силам-1

Кадры Мариуполя с высоты. Когда-то столица металлургов, сегодня – символ руин и гуманитарной катастрофы. А вот что происходит на земле. Подразделения российской армии дом за домом освобождают город от нацбатальонов, которые прочно засели в квартирах мирных граждан.  

Корреспондент RT в Мариуполе: я вошёл в одну из 9-этажек. Боевики «Азова» с балкона били по наступающим силам-4

Андрей Филатов, корреспондент RT:  
Я вошел в одну из 9-этажек, которые находятся над частным сектором. Это квартира обычного гражданина. Но боевики «Азова» с балкона били по наступающим силам из РПГ-26.  

Корреспондент RT в Мариуполе: я вошёл в одну из 9-этажек. Боевики «Азова» с балкона били по наступающим силам-7

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# Международная политика # Андрей Филатов # Константин Герцев # Фотофакт

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