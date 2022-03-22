Татьяна Москалькова: первый обмен пленными состоялся. Надеюсь, что мы не будем затягивать с этим

27-й день военной спецоперации в Украине. Продолжаем следить за ситуацией в соседней стране. К сожалению, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки почти 20 снарядов были выпущены по Донецку. Жители ночуют в подвалах либо пытаются выехать из зоны боевых действий.
Неспокойно и в других регионах. В Киеве слышны взрывы. Объявлена воздушная тревога. На фоне происходящего гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Несмотря на это, российская армия продолжает помогать мирному населению.
Состоялся и первый обмен пленными. Только российской стороне на данный момент поступило более 100 обращений, из которых подтвердилось менее половины.
Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в России:
Первый обмен состоялся.
Антон Красовский, журналист, общественный деятель:
Сколько обменяли?
Татьяна Москалькова:
9 человек.
Антон Красовский:
Тогда на мэра Мелитополя, да?
Татьяна Москалькова:
Да, совершенно верно. Из них часть из того списка, который формируется путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим – со списками, карточками, процедурами. Их ждут сегодня, сейчас.
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