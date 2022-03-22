Татьяна Москалькова: первый обмен пленными состоялся. Надеюсь, что мы не будем затягивать с этим

27-й день военной спецоперации в Украине. Продолжаем следить за ситуацией в соседней стране. К сожалению, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки почти 20 снарядов были выпущены по Донецку. Жители ночуют в подвалах либо пытаются выехать из зоны боевых действий.

Неспокойно и в других регионах. В Киеве слышны взрывы. Объявлена воздушная тревога. На фоне происходящего гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Несмотря на это, российская армия продолжает помогать мирному населению.

Состоялся и первый обмен пленными. Только российской стороне на данный момент поступило более 100 обращений, из которых подтвердилось менее половины.