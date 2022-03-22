Прямой эфир

Татьяна Москалькова: первый обмен пленными состоялся. Надеюсь, что мы не будем затягивать с этим

22 марта 2022 20:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

27-й день военной спецоперации в Украине. Продолжаем следить за ситуацией в соседней стране. К сожалению, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки почти 20 снарядов были выпущены по Донецку. Жители ночуют в подвалах либо пытаются выехать из зоны боевых действий.  

Неспокойно и в других регионах. В Киеве слышны взрывы. Объявлена воздушная тревога. На фоне происходящего гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Несмотря на это, российская армия продолжает помогать мирному населению.  

Состоялся и первый обмен пленными. Только российской стороне на данный момент поступило более 100 обращений, из которых подтвердилось менее половины.  

Татьяна Москалькова: первый обмен пленными состоялся. Надеюсь, что мы не будем затягивать с этим-1

Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в России:  
Первый обмен состоялся.  

Антон Красовский, журналист, общественный деятель:  
Сколько обменяли?  

Татьяна Москалькова:  
9 человек. 

Татьяна Москалькова: первый обмен пленными состоялся. Надеюсь, что мы не будем затягивать с этим-4

Антон Красовский:  
Тогда на мэра Мелитополя, да?  

Татьяна Москалькова:  
Да, совершенно верно. Из них часть из того списка, который формируется путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим – со списками, карточками, процедурами. Их ждут сегодня, сейчас.  

Читайте также:  

«Позор вам!» Политики в Канаде эмоционально обсудили ситуацию в Украине  

Корреспондент RT в Мариуполе: я вошел в одну из 9-этажек. Боевики «Азова» с балкона били по наступающим силам  

Доброволец Народной милиции ДНР из Франции о наемниках: потом они переместятся на другие театры военных действий  

# Международная политика # Иван Фёдоров # Татьяна Москалькова # Антон Красовский # Константин Герцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Позор вам!» Политики в Канаде эмоционально обсудили ситуацию в Украине
22 марта 2022 20:55

«Позор вам!» Политики в Канаде эмоционально обсудили ситуацию в Украине

Корреспондент RT в Мариуполе: я вошёл в одну из 9-этажек. Боевики «Азова» с балкона били по наступающим силам
22 марта 2022 20:53

Корреспондент RT в Мариуполе: я вошёл в одну из 9-этажек. Боевики «Азова» с балкона били по наступающим силам

Бартер по-киевски. Как Европа меняет оружие на дешёвую рабочую силу
22 марта 2022 17:31

Бартер по-киевски. Как Европа меняет оружие на дешёвую рабочую силу