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Лукашенко – народу Молдовы: мой вам совет, цените свою землю

12 июля 2025 13:56
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Готовы к сотрудничеству и восстановлению утраченного. Глава государства 12 июля провел встречу с Игорем Додоном, дал геополитический совет Молдове и призвал ценить свою землю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – народу Молдовы: мой вам совет, цените свою землю-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мой вам совет древнего политика. Не рвитесь вы ни в какие союзы. Никто вас нигде не ждет. Подробности

Молдаван там ждут, и что, особые будут отношения? Точно так будет с аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное. Слушай, до тебя, когда ты был Президентом, ты уже это проходил все. Я помню, когда тебе приходилось прорубать окно снова сюда, на Восток, в Беларусь, Россию для того, чтобы жил народ Молдовы. Поэтому мой вам совет. Цените свою землю. 

Много в советские времена бывал в Кишиневе. И не только в Кишиневе. Очень красивый, очень добрый, очень порядочный народ. И мне бы очень хотелось, чтобы меньше было там проблем. Если от нас что-то зависит и в этой ситуации, и в будущем, скажи, мы будем рядом с нашими друзьями. Тем более восстановить наши отношения несложно.

Лукашенко – народу Молдовы: мой вам совет, цените свою землю-4

Визит в Беларусь у Игоря Додона был однодневным и очень насыщенным. Политик встретился с руководителем политической партия «Белая Русь» и возложил венок к бюсту Иона Солтыса. Память об уроженце Молдовы, погибшем освобождая Польшу бережно хранят именно в Беларуси. В честь его назван улица столицы, одной из минских школ присвоено имя этого Героя Советского Союза.

# Александр Лукашенко # Игорь Додон # Беларусь-Молдова # Международное сотрудничество

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