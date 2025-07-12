Лукашенко – народу Молдовы: мой вам совет, цените свою землю

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мой вам совет древнего политика. Не рвитесь вы ни в какие союзы. Никто вас нигде не ждет. Подробности.

Молдаван там ждут, и что, особые будут отношения? Точно так будет с аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное. Слушай, до тебя, когда ты был Президентом, ты уже это проходил все. Я помню, когда тебе приходилось прорубать окно снова сюда, на Восток, в Беларусь, Россию для того, чтобы жил народ Молдовы. Поэтому мой вам совет. Цените свою землю.

Много в советские времена бывал в Кишиневе. И не только в Кишиневе. Очень красивый, очень добрый, очень порядочный народ. И мне бы очень хотелось, чтобы меньше было там проблем. Если от нас что-то зависит и в этой ситуации, и в будущем, скажи, мы будем рядом с нашими друзьями. Тем более восстановить наши отношения несложно.