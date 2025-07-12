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До +32 градусов, возможны сильные грозовые дожди и шквалы – погода в Беларуси на неделю

12 июля 2025 16:32
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Прогноз погоды в Беларуси на неделю в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале недели ожидается поступление теплых неустойчивых воздушных масс с территории Украины. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и сильным порывистым ветром. Температура воздуха днем составит от +22 до +32 градусов по юго-востоку. В середине и в конце недели Беларусь будет располагаться в поле пониженного атмосферного давления. Сохраняется вероятность локальных сильных грозовых дождей и шквалов. Не исключен град. В ночные часы возможен слабый туман. Преобладающая температура воздуха ночью от +10 до +17, днем от +21 до +27. По юго-востоку республики теплее: ночью до +19, днем от +28 до +30.

Подробный прогноз по областям страны:

До +32 градусов, возможны сильные грозовые дожди и шквалы – погода в Беларуси на неделю-2
До +32 градусов, возможны сильные грозовые дожди и шквалы – погода в Беларуси на неделю-3
До +32 градусов, возможны сильные грозовые дожди и шквалы – погода в Беларуси на неделю-4
До +32 градусов, возможны сильные грозовые дожди и шквалы – погода в Беларуси на неделю-5
До +32 градусов, возможны сильные грозовые дожди и шквалы – погода в Беларуси на неделю-6
До +32 градусов, возможны сильные грозовые дожди и шквалы – погода в Беларуси на неделю-7
# Погода в Беларуси

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