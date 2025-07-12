Более 80 пар приняли участие в международном танцевальном турнире в Витебске

Танцуют все! Международный турнир под небом василька объединил ценителей народного творчества. Более 80 пар из разных регионов Беларуси и России вступили в борьбу за главный приз. Преамбулой к состязанием стало массовое исполнение танца «Базар», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое широкое представительство на турнире у нашей страны. Участники приехали из разных уголков Беларуси. В числе фаворитов и гости из столицы. Проходят танцевальные батлы в несколько этапов. Конкурсанты разделены на три возрастные группы. Самому старшему из них – за 80. Младшему – 16.

Мария Кимстач, участница международного танцевального турнира:

Мы муж и жена из Докшицкого района, участвуем с 2018 года. Настроение праздничное, собираемся побеждать.

Мария Кабаева, участница международного танцевального турнира:

Мы сохраняем региональную хореографическую культуру – танцы, которые танцевали наши бабушки и дедушки. Это важно для нас, нашей страны и коллектива. Мы стараемся распространять наши традиции и нести их в наш современный мир.