Более 80 пар приняли участие в международном танцевальном турнире в Витебске
Танцуют все! Международный турнир под небом василька объединил ценителей народного творчества. Более 80 пар из разных регионов Беларуси и России вступили в борьбу за главный приз. Преамбулой к состязанием стало массовое исполнение танца «Базар», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самое широкое представительство на турнире у нашей страны. Участники приехали из разных уголков Беларуси. В числе фаворитов и гости из столицы. Проходят танцевальные батлы в несколько этапов. Конкурсанты разделены на три возрастные группы. Самому старшему из них – за 80. Младшему – 16.
Мария Кимстач, участница международного танцевального турнира:
Мы муж и жена из Докшицкого района, участвуем с 2018 года. Настроение праздничное, собираемся побеждать.
Мария Кабаева, участница международного танцевального турнира:
Мы сохраняем региональную хореографическую культуру – танцы, которые танцевали наши бабушки и дедушки. Это важно для нас, нашей страны и коллектива. Мы стараемся распространять наши традиции и нести их в наш современный мир.
Продолжает дарить радость гостям фестиваля и кукольный квартал. Этот проект давно полюбился, особенно детям. В Витебске он проходит уже в 11-й раз. Место проведения «квартальных» встреч неизменно – театр «Лялька», где на протяжении нескольких дней выступают хозяева праздника и гости из России и Казахстана. Так, сегодня свою постановку представил детский драматический театр у Нарвских ворот из Санкт-Петербурга. В спектакле «Мама и малыш» маленький жеребенок отправляется на поиски счастья, чтобы поделиться им со всеми, кто ему дорог. На пути он встречается с огромным пространством, полным загадок и опасностей, узнает цену слов и горечь одиночества, участвует в битве «добра со злом» и возвращается в мир, наполненный любовью и заботой.