Вольно дышится – за что любят Витебск, рассказали артисты группы «Божья коровка»

Александр Меженный, ведущий: У нас всегда считается, и как-то все подтверждают это постоянно, что наша витебская публика особенная. Вообще, белорусская публика. Потому что Витебск собирает все города и многие страны. У вас ощущения как?

Владимир Воленко, группа «Божья коровка»:

Вы знаете, мы себя чувствуем здесь даже гораздо больше дома, чем у себя. Потому что иногда идешь по Москве и не понимаешь: ты вообще дома или нет. А здесь как-то я себя чувствую всегда вольно, дышится везде.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Вчера концерт прекрасен был действительно. Сегодня у вас, можно сказать, практически выходной день субботний или нет?

Владимир Воленко:

Да.