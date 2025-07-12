Вольно дышится – за что любят Витебск, рассказали артисты группы «Божья коровка»
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Воленко и Наталья Шоколадкина, группа «Божья коровка».
Александр Меженный, ведущий:
У нас всегда считается, и как-то все подтверждают это постоянно, что наша витебская публика особенная. Вообще, белорусская публика. Потому что Витебск собирает все города и многие страны. У вас ощущения как?
Владимир Воленко, группа «Божья коровка»:
Вы знаете, мы себя чувствуем здесь даже гораздо больше дома, чем у себя. Потому что иногда идешь по Москве и не понимаешь: ты вообще дома или нет. А здесь как-то я себя чувствую всегда вольно, дышится везде.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Вчера концерт прекрасен был действительно. Сегодня у вас, можно сказать, практически выходной день субботний или нет?
Владимир Воленко:
Да.
Наталья Шоколадкина, группа «Божья коровка»:
Мы будем гулять, путешествовать, фотографироваться.
Владимир Воленко:
Погуляем сегодня. Правда, мы уже уезжаем. Но мы все что нам нужно успеем.
Наталья Шоколадкина:
Скупим молочку и колбасные изделия.
Ольга Бурлакова:
А драников поесть?
Наталья Шоколадкина:
Обязательно.
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