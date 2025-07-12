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Вольно дышится – за что любят Витебск, рассказали артисты группы «Божья коровка»

12 июля 2025 15:45
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Воленко и Наталья Шоколадкина, группа «Божья коровка».

Александр Меженный, ведущий:
У нас всегда считается, и как-то все подтверждают это постоянно, что наша витебская публика особенная. Вообще, белорусская публика. Потому что Витебск собирает все города и многие страны. У вас ощущения как?

Вольно дышится – за что любят Витебск, рассказали артисты группы «Божья коровка»-2

Владимир Воленко, группа «Божья коровка»:
Вы знаете, мы себя чувствуем здесь даже гораздо больше дома, чем у себя. Потому что иногда идешь по Москве и не понимаешь: ты вообще дома или нет. А здесь как-то я себя чувствую всегда вольно, дышится везде.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Вчера концерт прекрасен был действительно. Сегодня у вас, можно сказать, практически выходной день субботний или нет?

Владимир Воленко:
Да.

Вольно дышится – за что любят Витебск, рассказали артисты группы «Божья коровка»-4

Наталья Шоколадкина, группа «Божья коровка»:
Мы будем гулять, путешествовать, фотографироваться.

Владимир Воленко:
Погуляем сегодня. Правда, мы уже уезжаем. Но мы все что нам нужно успеем.

Наталья Шоколадкина:
Скупим молочку и колбасные изделия.

Ольга Бурлакова:
А драников поесть?

Наталья Шоколадкина:
Обязательно.

Подробности в видео.

# Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Славянский базар в Витебске

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